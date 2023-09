Titelverteidigerin Swiatek scheitert im Achtelfinale und verliert Nummer eins

Anzeige

Iga Swiatek ist im Achtelfinale der US Open gescheitert und verliert die Nummer eins der Weltrangliste.

Die 22 Jahre alte Polin unterlag ihrer Angstgegnerin Jelena Ostapenko mit 6:3, 3:6, 1:6 und musste ihre Hoffnung auf die Titelverteidigung in New York frühzeitig aufgeben. Die Belarussin Aryna Sabalenka wird sie zudem nach 75 Wochen an der Spitze des Rankings ablösen.

"Ich erwarte immer einen harten Kampf gegen Iga. Sie ist eine großartige Spielerin, hat viele Slams gewonnen und ist so beständig", sagte Ostapenko nach ihrem Sieg im Arthur Ashe Stadium: "Ich wusste, dass ich aggressiv sein und mein Spiel spielen musste, denn das mag sie nicht."