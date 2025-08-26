Anzeige
Tennis

Tennis - US Open: Carlos Alcaraz startet souverän ins finale Grand-Slam-Turnier 2025

Mit neuer Frisur und wenig Mühe ist Tennisstar Carlos Alcaraz in seine Titelmission bei den US Open gestartet. Der spanische Weltranglistenzweite besiegte in seinem Auftaktmatch in New York den US-amerikanischen Aufschlagriesen Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4.

Top-Start für den Turnierfavoriten Carlos Alcaraz! In der Night Session schlug der Spanier den US-Amerikaner Reilly Opelka mit 6:4, 7:5, 6:4 klar in drei Sätzen.

Alcaraz peilt in Flushing Meadows seinen sechsten Grand-Slam-Titel an, mit dem Titelgewinn würde er dazu die Spitze der Weltrangliste von seinem Dauerrivalen Jannik Sinner (Italien) übernehmen. Der Turniersieger von 2022 war im Vorjahr völlig überraschend bereits in der zweiten Runde ausgeschieden und hat daher kaum Punkte zu verteidigen.

In New York überraschte er am Montag (Ortszeit) mit extrem kurz geschnittenen Haaren. Für seinen Buzz Cut bekam Alcaraz vom Publikum beim Siegerinterview großen Jubel. "Ich glaube, sie mögen es", sagte der Spanier mit einem Lachen. Mit seinem Auftritt in einer "schwierigen ersten Runde" zeigte er sich zufrieden.

Deutsche Fans mit gemischten Gefühlen

Der Erfolg des 22-Jährigen gegen Opelka war nie gefährdet, in den entscheidenden Momenten machte der US-Amerikaner zu viele einfache Fehler. Alcaraz musste nicht an sein Limit gehen und nutzte nach etwas mehr als zwei Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball zum Sieg. In der zweiten Runde trifft er auf den Italiener Mattia Bellucci.

Die Deutschen erlebten den Auftakt in das finale Grand-Slam-Turnier mit gemischten Gefühlen: Jan-Lennard Struff gewann sein Match gegen den Amerikaner Mackenzie McDonald 3:6, 7:6 (7:4), 6:3, 6:3, während Tatjana Maria mit 3:6, 2:6 gegen Maria Sakkari verlor. Alexander Zverev tritt in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Night Session gegen Alejandro Tabilo an.

