Die US-Open stehen vor der Tür. In diesem Jahr kommt es zu einer Neuerung. Die Tennis-Stars können noch mehr Geld verdienen.

Die US Open schütten beim diesjährigen Turnier (ab 24. August) ein Rekord-Preisgeld an die Teilnehmer aus. Der US-Tennisverband USTA hat einen Gesamttopf von 90 Millionen US-Dollar (77,3 Millionen Euro) bereitgestellt, wie der Veranstalter am Mittwoch mitteilte. Bereits im Vorjahr hatten die Organisatoren des Grand-Slam-Turniers eine Rekordsumme von 75 Millionen US-Dollar (64,4 Millionen Euro) vergeben.

Insgesamt ist das Preisgeld im Vergleich zum Turnier im letzten Jahr um 20 Prozent erhöht worden. In allen Runden, inklusive des Qualifikationsturniers, steigen die Summen um einen zweistelligen Prozentsatz. Die Einzel-Sieger bei den Frauen und Männern erhalten dabei mit fünf Millionen US-Dollar das höchste Preisgeld, was es bei einem Tennis-Turnier zu gewinnen gibt. Zudem bekommen die siegreichen Doppel-Teams erstmals eine Summe von einer Million US-Dollar pro Duo ausgezahlt.