US Open: Alexander Zverev Opfer von Nazi-Beleidigung

Anzeige

Während des Achtelfinals von Alexander Zverev bei den US Open gab es einen schlimmen Vorfall. Ein Mann warf Zverev eine Nazi-Beleidigung an den Kopf. Auch der Name von Adolf Hitler ist gefallen.

Alexander Zverev ist in seinem Achtelfinale der US Open von einem Fan übel beleidigt worden. "Er hat den schlimmsten Hitler-Satz zu mir gesagt, den es gibt. Das ist inakzeptabel", sagte Zverev während des vierten Satzes gegen den Italiener Jannik Sinner, den er am Ende bezwingen konnte.

Der Mann mit einer blauen Baseballkappe wurde während des nächsten Seitenwechsels des Stadions verwiesen.