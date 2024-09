US Open: Jannik Sinner besiegt Daniil Medwedew und erreicht Halbfinale

Anzeige

Jannik Sinner steht im Halbfinale der US Open. Der Italiener besiegte Daniil Medwedew in vier Sätzen und trifft nun auf Jack Draper.

Tennisstar Jannik Sinner steht zum ersten Mal in seiner Karriere im Halbfinale der US Open. Der Weltranglistenerste aus Italien gewann den Viertelfinal-Showdown gegen den Russen Daniil Medwedew nach einer Achterbahnfahrt mit 6:2, 1:6, 6:1, 6:4 und ist nur noch zwei Siege von seinem zweiten Grand-Slam-Titel entfernt.

"Ich bin sehr glücklich", sagte Sinner nach dem am Ende deutlichen Erfolg gegen den US-Open-Champion von 2021. Der 23-Jährige ist der einzige verbliebene Top-Ten-Spieler, der es in New York ins Halbfinale geschafft hat.

In der Runde der letzten vier trifft Sinner am Freitag auf den ein Jahr jüngeren Briten Jack Draper - die Überraschung des bisherigen Turniers. "Wir sind auch abseits des Platzes gute Freunde. Er spielt ein unglaubliches Turnier und hat noch keinen Satz verloren", sagte Sinner.

Draper hatte im Viertelfinale den Australier Alex de Minaur (Nr. 10) souverän mit 6:3, 7:5, 6:2 besiegt. Im anderen Halbfinalduell stehen sich Taylor Fritz (Nummer 12) und sein US-Landsmann Frances Tiafoe (Nummer 20) gegenüber.

Sinner erwischte in der Neuauflage des Australian-Open-Endspiels gegen Medwedew, das er seinerzeit nach 0:2-Satzrückstand noch gewonnen hatte, den besseren Start und hielt die Fehlerzahl gering. Während seinem russischen Kontrahenten im ersten Durchgang 15 unerzwungene Fehler unterliefen, blieb der Italiener bei sechs und konnte den Satz nach nur 34 Minuten für sich entscheiden.