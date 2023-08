US Open 2023: Casper Ruud ausgeschieden - Wozniacki und Fritz weiter

Vorjahresfinalist Casper Ruud ist bei den US Open 2023 sensationell in der 2. Runde ausgeschieden. Der Norweger unterlag dem an Nummer 67 gesetzten Chinesen Zhang Zhizhen in fünf Sätzen (4:6, 7:5, 2:6, 6:0, 2:6). Weiterhin mit dabei ist Taylor Fritz nach einem glatten Sieg gegen Juan Pablo Varillas (6:1, 6:2, 6:2).

In der zweiten Runde der US Open 2023 muss Top-Spieler Casper Ruud überraschend die Segel streichen. Taylor Fritz und Caroline Wozniacki sind weiter.

US Open 2023: Zverev am Freitag im deutschen Duell gegen Altmaier

Bei den Frauen schlug Caroline Wozniacki, die erst vor wenigen Wochen nach Baby- und Tennis-Pause auf die große Bühne zurückkehrte, die Tschechin Petra Kvitova in zwei engen Sätzen mit 7:5, 7:5. Weiterhin in Flushing Meadows dabei sind sind auch die US-Amerikanerin Coco Gauff (6:3, 6:2 gegen Mirra Andrejewa) sowie Iga Swiatek (6:3, 6:4 gegen Daria Saville).

Am Freitag kommt es in der zweiten Runde in New York zudem zu einem Duell zweier deutscher Spieler. Ab 17 Uhr bekommt es Alexander Zverev mit Daniel Altmaier zu tun (im Liveticker auf ran.de und in der ran-App).