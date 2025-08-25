Tennis-Elite schlägt in New York auf
US Open 2025 live: Sinner vs. Alcaraz - Übertragung heute im TV und im Livestream
- Aktualisiert: 07.09.2025
- 18:19 Uhr
- ran.de
In New York läuft das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die US Open. ran fasst zusammen, wo das prestigeträchtige Turnier live übertragen wird und wann die einzelnen Runden stattfinden.
In New York läuft das vierte und abschließende Grand-Slam-Turnier des Jahres: Die US Open.
Seit dem 24. August treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt im Flushing-Meadows-Park in New York gegeneinander an.
Inzwischen ist das Turnier in seiner Endphase angekommen. Während bei den Frauen die Final-Paarung bereits feststeht, kämpfen bei den Herren noch vier Teilnehmer in den Halbfinals um das Endspiel.
Wann steigen die einzelnen Spiele? Wer überträgt live? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu den US Open 2025.
Das Wichtigste zu den US Open
US Open 2025 heute live: Welche Runde steht aktuell an?
Finale der Männer
- 7. September, ab 20 Uhr: Jannik Sinner - Carlos Alcaraz - zum Liveticker
US Open 2025 live: Welche Runde standen schon davor an?
Halbfinale der Männer
- 5. September, ab 21 Uhr: Novak Djokovic - Carlos Alcaraz - zum Liveticker
- 6. September, ab 1 Uhr: Jannik Sinner - Felix Augier-Aliassime - zum Liveticker
Finale der Frauen
- 6. September, ab 22 Uhr: Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova - zum Liveticker
US Open live: Läuft das Tennis-Turnier im Free-TV?
Im Free-TV werden die US Open nicht übertragen.
US Open 2025 heute: Wer überträgt das Turnier im Pay-TV?
Zahlreiche Matches der US-Open werden auf Sky übertragen. Dafür muss zuvor ein Pay-TV-Vertrag abgeschlossen werden.
US Open 2025 heute live: Wer zeigt das Turnier im Livestream?
Die Übertragungsrechte für die US Open 2025 liegen bei Sporteurope.tv (ehemals Sportdeutschland.tv). Der Streaming-Anbieter zeigt alle Spiele von sämtlichen Courts in New York. Dafür ist ein All-Access-Pass erforderlich, der einmalig 25 Euro kostet. Ein Abo ist nicht notwendig.
Zusätzlich können Abonnenten von Sky die Übertragungen über Sky Go streamen. Auch beim Streamingdienst WOW läuft das Turnier, allerdings ist dafür ebenfalls ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
US Open 2025 heute live: Wo gibt's Liveticker zu den Spielen?
Entweder auf ran.de oder in der ran-App (zum Download im Apple- und Android-Store). Unter diesem Link findet ihr eine Übersicht zu den jeweiligen Partien des Tages.
US Open 2025 heute live: Wie haben die Deutschen gespielt?
Alle deutschen Starterinnen und Starter bei den US Open sind ausgeschieden. Am weitesten schaffte es Jan-Lennard Struff, der im Achtelfinale an Novak Djokovic scheiterte. Für Alexander Zverev war schon in Runde 3 Schluss.
Männer:
- 30. August, 22 Uhr: Daniel Altmaier - Alex de Minaur (7:6, 3:6, 4:6, 0:2 - verletzungsbedingte Aufgabe)
- 31. August, 1 Uhr: Alexander Zverev - Félix Auger-Aliassime (6:4, 6:7, 4:6, 4:6)
- 1. September: Jan-Lennard Struff - Novak Djokovic (3:6, 3:6, 4:6)
Frauen:
- 28. August, 17:00 Uhr: Eva Lys - Linda Noskova (4:6, 0:3 - Walkover)
- 28. August, 18:40 Uhr: Laura Siegemund - Anastassija Sacharowa (6:4, 6:2)
- 30. August, 23:00 Uhr: Laura Siegemund - Ekaterina Alexandrova (0:6, 1:6)
US Open live: Wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen?
Das Preisgeld bei den US Open hat es in sich: Insgesamt werden im Einzel 90 Millionen US-Dollar (umgerechnet rund 77 Millionen Euro) ausgeschüttet, das höchste Preisgeld in der Geschichte des Tennis. Das Preisgeld ist bei Männern und Frauen gleich. So sieht die Verteilung aus (Angaben gerundet):
- Erreichen der 1. Runde: 110.000 US-Dollar (94.000 Euro)
- Erreichen der 2. Runde: 154.000 US-Dollar (132.000 Euro)
- Erreichen der 3. Runde: 237.000 US-Dollar (205.000 Euro)
- Erreichen des Achtelfinals: 400.000 US-Dollar (345.000 Euro)
- Erreichen des Viertelfinals: 660.000 US-Dollar (565.000 Euro)
- Erreichen des Halbfinals: 1,26 Millionen US-Dollar (1,08 Millionen Euro)
- Erreichen des Finals: 2,5 Millionen US-Dollar (2,15 Millionen Euro)
- Finalsieg: 5 Millionen US-Dollar (4,3 Millionen Euro)