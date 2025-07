Die Tennis-Elite trifft sich in England, Wimbledon steht auf dem Programm. Wo das prestigeträchtigste Turnier des Jahres live im TV und Stream übertragen wird, wann die einzelnen Runden sind und welche Deutschen dabei sind.

Nur wenige Wochen nach dem Ende der French Open steht bereits der dritte Grand Slam des Jahres an.

Ab dem 1. Juli treten die besten Tennis-Spielerinnen und -Spieler der Welt in Wimbledon gegeneinander an. Mit dabei ist natürlich auch Alexander Zverev, der in Paris schon im Viertelfinale an Novak Djokovic scheiterte.

Im vergangenen Jahr setzte sich bei den Männern der Spanier Carlos Alcaraz durch und bei den Frauen war die Tschechin Barbora Krejcikova.

Aber wann geht’s los in London? Wann steht welche Runde an? Wer überträgt live? Gegen wen spielen die Deutschen? Und wie viel Preisgeld gibt es zu gewinnen? ran hat alle Infos zu Wimbledon 2024.