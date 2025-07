Der Tod von Diogo Jota erschüttert auch die Tennis-Welt. In Wimbledon werden für die Sportler jetzt sogar die strengen Kleidervorschriften gelockert.

Auch die Tennis-Welt trauert nach dem tragischen Tod des portugiesischen Fußball-Stars Diogo Jota. Der All England Lawn Tennis and Croquet Club hat deshalb jetzt reagiert und lockert laut Medienberichten beim Grand Slam Turnier in Wimbledon die sonst so rigorosen Kleidervorschriften.

Normalerweise sollen die Spieler in London komplett in Weiß spielen. Akteure, die Joto ehren wollen, können nun aber eine schwarze Armbinde tragen.

Aus Trauer um sein "Idol" Jota will Francisco Cabral, aktuell die Nummer 40 der Doppel-Weltrangliste, genau das in seinem nächsten Spiel tun.

"Das sind sehr, sehr traurige Nachrichten – nicht nur für die Sportwelt, sondern für ganz Portugal. Er war ein Idol, eine Ikone, einfach ein guter Mensch", sagte Cabral nach seinem Sieg in der ersten Runde: "Ich weiß, was er durchgemacht hat, was er in seiner Karriere und in seinem Leben erreicht hat – das ist sehr inspirierend für mich."

Er will nun in Runde zwei "sehr gerne" ein schwarzes Armband tragen. "Es wäre mir eine große Ehre."

Jota war am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Der Stürmer des FC Liverpool wurde nur 28 Jahre alt und hinterlässt seine Ehefrau Rute Cardoso, die er erst vor anderthalb Wochen geheiratet hatte, und drei Kinder. Bei dem Unfall starb auch sein Bruder André Silva (25).

