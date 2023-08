Anzeige

Golf-Star Phil Mickelson hat durch viele große Erfolge den ein oder anderen Euro verdient. Wie jetzt herauskam, gingen riesige Summen davon fürs Wetten drauf.

Phil Mickelson hat in seiner Karriere große Erfolge feiern können. Der 53-Jährige gewann in seiner Karriere sechs Majors, unter anderem dreimal das bekannteste Golf-Turnier der Welt - das Masters in Augusta.

Seit 2012 ist er zudem Mitglied der World Golf Hall of Fame. Dabei heimste Mickelson über die Jahre mehrere hundert Millionen US-Dollar an Preisgeld ein. Doch wie nun herauskam, hat er davon nicht so viel behalten. Denn Mickelson hat wohl eine Schwäche für Sportwetten - das Ganze allerdings anscheinend nicht so erfolgreich.