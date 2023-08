Anzeige

Schwere Vorwürfe gegen Bashaud Breeland: Der frühere Super-Bowl-Sieger mit den Kansas City Chiefs wurde von der Polizei in einem gestohlenen Wagen gestoppt, zudem wird er des illegalen Waffen- und Drogenbesitzes beschuldigt.

Von Chris Lugert

Der ehemalige NFL-Profi Bashaud Breeland sieht sich schweren Vorwürfen ausgesetzt. Der 31-Jährige ist am Montag von der Polizei in North Carolina in einem gestohlenen Mercedes gestoppt worden.

In dem Fahrzeug befanden sich nach Auskunft der Polizei zudem mehrere Waffen, darunter zwei AR-15 und zwei AK-47, 62 Gramm verdächtige Pilze und mehr als zwei Kilo Marihuana. Insgesamt werden ihm sechs Straftaten zur Last gelegt.