"Lass es uns noch einmal machen, Bruder", hatte Johannes Thingnes im Vorfeld des Rennens bei Instagram in Richtung Tarjei bei Instagram geschrieben. Letzterer war nach seiner Erkältung samt Fieber rechtzeitig fit geworden, den Sprint und die Verfolgung am Holmenkollen hatte er zuvor noch verpasst.

Im Rennen liefen Johannes Thingnes, dessen Chance auf den sechsten Gesamtweltcup am Samstag in der Verfolgung geplatzt war, und Tarjei dann zwar eher hinterher, was an diesem Tag aber nicht ins Gewicht fiel.

Tarje Bö lief sogar mit der Fahne ins Ziel, nachdem sich Bruder Johannes noch einen Sprint mit Jakov Fak geliefert hatte. Nach dem Rennen wurden beide von Fans und Athleten gefeiert und konnten ihren Abschied so richtig auskosten.