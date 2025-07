Laura Dahlmeier ist tot

Die schrecklichen Befürchtungen haben sich bestätigt. Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat die Kletterexpedition in Pakistan nicht überlebt. Biathlon-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ist verstorben. Das teilte ihr Management der "Deutschen Presse-Agentur" mit. Die 31-Jährige war am Montag am Laila Peak auf rund 5.700 Metern Höhe von einem Steinschlag getroffen worden. "Es war Laura Dahlmeiers ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille, dass in einem Fall wie diesem niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen", schrieb ihr das Management. Das sei auch im Sinne ihrer Angehörigen, "die außerdem ausdrücklich darum bitten, Lauras letzten Wunsch zu respektieren". Die letztendlich erfolglose Rettungsaktion zur Bergung sei bereits am Dienstagabend eingestellt worden, hieß es in der Mitteilung weiter: "Auf Grundlage der Erkenntnisse aus dem Hubschrauber-Überflug und der Schilderungen der Seilpartnerin zur Schwere der Verletzungen ist vom sofortigen Tod Laura Dahlmeiers auszugehen." Dennoch tauchten später Berichte auf, wonach ein Team aus Bergsteigern, zu dem auch der deutsche Extremkletterer Thomas Huber gehört haben soll, am Mittwoch noch eine "Bodenrettungsaktion" gestartet hätten.

Rettungsaktion für Dahlmeier von äußeren Bedingungen stark beeinträchtigt Diese sei aber durch das schwierige Gelände und die widrigen äußeren Bedingungen im Hochgebirge stark beeinträchtigt worden. "Es wurde festgestellt, dass eine Rettung per Hubschrauber nicht möglich ist", hatte Areeb Ahmed Mukhtar, ein hochrangiger lokaler Beamter im Bezirk Ghanche, wo der mehr als 6000 Meter hohe Berg liegt, gegenüber "AFP" gesagt. "Die Bedingungen auf der Höhe, in der sie verletzt wurde, sind äußerst herausfordernd." Laut der örtlichen Katastrophenschutzbehörde seien die Wetterbedingungen in der Region in der vergangenen Woche "extrem rau" gewesen. Das tragische Unglück ereignete sich nach Angaben von Dahlmeiers Managements auf einer Höhe von rund 5700 Metern. Die erfahrene Bergsteigerin war demnach in Pakistan am 6069 Meter hohen Laila Peak bereits am Montag von einem Steinschlag getroffen worden.

