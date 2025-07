Die ehemalige Biathletin Laura Dahlmeier ist bei einem tragischen Bergunfall in Pakistan ums Leben gekommen. Die neuesten Entwicklungen in der Übersicht. Alle Infos zum Unglück von Laura Dahlmeier gibt es hier.

Update, 31.07., 19:45 Uhr: Dahlmeier-Familie hält sich Bergung offen Eine Bergung der tödlich verunglückten Laura Dahlmeier ist zwar derzeit nicht vorgesehen, aber auch nicht ausgeschlossen. "In Abstimmung mit dem Alpine Club of Pakistan (ACP) wird aktuell aufgrund der vorherrschenden objektiven Gefahren am Laila Peak keine Bergung des Leichnams von Laura Dahlmeier durchgeführt", teilte das Management der einstigen Biathletin mit, ergänzte aber: "Die Angehörigen werden im Austausch mit den Behörden vor Ort die Situation am Laila Peak beobachten und halten es sich offen, eine Bergung zu einem späteren Zeitpunkt zu veranlassen." Die Verhältnisse am Laila Peak in Pakistan, an dem Dahlmeier am Montag tödlich verunglückt war, seien derzeit äußert gefährlich, hatte zuvor der amerikanische Bergsteiger Jackson Marvell der Nachrichtenagentur AFP vor Ort in Pakistan berichtet. "Die Bergung von Lauras Leichnam wird möglich sein, aber sie ist sowohl zu Fuß als auch mit einem Helikopter mit unglaublichen Risiken verbunden."

Update, 31.07., 17:45 Uhr: "Dein Zelt bleibt leer" -Huber trauert um Dahlmeier Bergsteiger Thomas Huber hat nach dem Tod von Laura Dahlmeier mit einem emotionalen Post öffentlich Abschied von der früheren Weltklasse-Biathletin genommen. "Dein Zelt bleibt jetzt leer, aber deine Energie strahlt in diesen Bergen bis hin zur Ewigkeit. All der Schmerz über das Erlebte ist kaum in Worte zu fassen", schrieb der 57-Jährige am Donnerstag auf Instagram. Huber war an der vergeblichen Rettungsaktion Dahlmeiers beteiligt. Am Mittwoch hatte es endgültige Gewissheit über den Tod der Doppel-Olympiasiegerin von 2018 gegeben, nachdem sie bereits am Montag am Laila Peak in Pakistan von einem Steinschlag getroffen worden und dabei offenbar sofort ums Leben gekommen war. Versuche, den Leichnam zu bergen, schlugen bislang aufgrund der Geländeverhältnisse in knapp 6000 Metern Höhe fehl. "Als wir die Nachricht (...) erhielten, packten wir sofort unsere Rucksäcke", schrieb Huber. Unter anderem mit Expeditionsleiter Alan Rousseau und dem US-Amerikaner Jackson Marvell hatte er versucht, den Ort des Unglücks zu erreichen. Doch das Wetter und drohender Steinschlag verhinderten die Bergung. "Nach einem mehrmaligen Überflug am Layla Peak wussten wir, dass Laura zu ihrem letzten Gipfel aufgestiegen war." Trotz der Tragödie fand Huber auch tröstende Worte. "So tragisch alles ist, Laura lebte ihren Traum bis zuletzt, zu jeder Sekunde und sie war und ist immer noch ein Vorbild dafür, dass das Leben ein unfassbares Geschenk ist, das mit Liebe, Leidenschaft und Feuer erfüllt werden soll, alles andere wäre tragisch", schrieb er: "Danke Laura für alle Momente, die wir zusammen erleben durften. Wir alle werden vieles vermissen, dein Lachen, deine Energie, das "Hai mi lecks am Arsch" aus deinem Mund..."

Update, 31.07., 13:45 Uhr: Seilpartnerin Marina Krauss schildert Unfall von Laura Dahlmeier Laura Dahlmeiers Seilpartnerin Marina Krauss erzählt dem "Bayerischen Rundfunk", wie sich der schreckliche Unfall in Pakistan abspielte. Ein Steinschlag bei der Besteigung des Laila Peak beendete Dahlmeiers Leben. Krauss dazu: "Wir wussten, dass wir das technisch auf jeden Fall drauf haben. Dass es laut Wettervorhersage, wenn wir in der Nacht starten, alles machbar ist. Wir haben uns aber, bevor wir den Gipfel erreicht haben, entschieden umzudrehen. Wenn wir eine halbe Stunde früher gewesen wären, wären wir auch sicher heruntergekommen." Beim Abstieg erwischte es dann Dahlmeier laut Kraus: "Wir waren im Abstieg an der dritten Abseilstelle. Ich war schon unten an der nächsten Abseilstelle, habe das schon vorbereitet. Die Laura ist nachgekommen. Und dann ging der Steinschlag los. Ich habe beobachtet, wie Laura ein riesengroßer Stein getroffen hat. Und wie sie dann gegen die Wand geschleudert wurde. Von dem Moment an hat sie sich auch nicht mehr bewegt. Für mich war es auch nicht möglich, da sicher hinzukommen - und für mich war klar, die einzige Möglichkeit, ihr noch zu helfen, ist, den Helikopter zu rufen."

Update, 31.07., 13:41 Uhr: Laura Dahlmeier - Bergung "möglich", aber "unglaublich" riskant Eine Bergung der tödlich verunglückten Laura Dahlmeier scheint weiterhin nicht ausgeschlossen. "Die Bergung von Lauras Leichnam wird möglich sein, aber sie ist sowohl zu Fuß als auch mit einem Helikopter mit unglaublichen Risiken verbunden", sagte der amerikanische Bergsteiger Jackson Marvell der Nachrichtenagentur AFP vor Ort in Pakistan. Marvell war neben dem deutschen Thomas Huber sowie dem erfahrenen Bergsteiger und Expeditionsleiter Alan Rousseau aus Frankreich und Tad McRea aus den USA an der ersten vergeblichen Rettungsaktion der verunglückten Dahlmeier am Laila Peak beteiligt gewesen. Der Berg habe sich, so Marvell weiter, "in den letzten 48 Stunden erheblich verändert, es gibt jeden Tag erhebliche Steinschläge. Und selbst mit einer langen Leine an einem Helikopter gibt es immer noch viele Steinbrocken, die die Wand hinunterfallen." Er sei mit Rousseau in einem Helikopter "um den Berg herumgeflogen. Ich habe ihren Körper entdeckt. Und ich beobachtete, dass es keinerlei Lebenszeichen gab. Sie lebte nicht mehr", erzählte Marvell. Zuvor hätten er und Rousseau einen Anruf erhalten, "dass zwei Frauen auf dem Laila Peak einen Unfall hatten. Als wir dann Thomas und Tad trafen, fanden wir heraus, wer sie waren." Dahlmeier war am Laila Peak in Pakistan auf rund 5700 m von einem Steinschlag getroffen worden. Das Management hatte am Mittwoch ihren Tod bestätigt. Ihre Seilpartnerin konnte sich retten.

Update, 30.07., 23:30 Uhr: Dahlmeier soll wohl doch geborgen werden Laura Dahlmeier ist bei einem Bergunglück ums Leben gekommen, die Suche nach ihr wurde wegen der schwierigen Wetterbedingungen abgebrochen, die Ex-Biathletin für tot erklärt. Es sei Dahlmeiers "ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille" gewesen, "dass in einem Fall wie diesem, niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen", hatte ihr Management mitgeteilt. Wie die "Bild" nun berichtet, soll Dahlmeiers Leiche aber geborgen werden, sobald die Bedingungen einen sicheren Zugang zum Unfallort zulassen. Der Bericht verweist auf ein Statement des Alpine Club of Pakistan (ACP), das pakistanische Medien veröffentlichten. Der ACP teilte demnach weiter mit, dass man mit den lokalen Behörden im Austausch sei, "um den Bergungsprozess zu erleichtern und Dahlmeiers Andenken im Geiste der internationalen Bergsteiger-Solidarität zu ehren".

Update, 30.07., 22:00 Uhr: Messner: "Dahlmeier fehlt in der Bergsteiger-Szene" Bergsteiger-Legende Reinhold Messner sieht im tragischen Tod von Laura Dahlmeier auch einen Verlust für den von beiden geliebten Alpinismus. "Laura Dahlmeier fehlt in der Bergsteiger-Szene. Ich habe sehr viel Mitgefühl mit den Angehörigen", sagte Messner im WDR-Interview. Dahlmeier habe "zu den besten Bergsteigerinnen der Welt" gehört, betonte Messner. Dahlmeier war bereits am Montagmittag von einem Steinschlag getroffen worden - einen Fehler bei der Garmisch-Partenkirchnerin sieht Messner nicht. "Laura Dahlmeier ist sicher aufgebrochen mit der Überzeugung, dass sie der Sache gewachsen ist und nichts passieren wird. Aber wir alle wissen ganz genau, dass immer ein Restrisiko bleibt. Denn die Natur ist viel stärker, als wir uns das vorstellen können", sagte Messner: "Wir Menschen sind menschlich. Wir machen Fehler, auch wenn das hier nicht der Fall war. Im Gegenteil: Es ist alles perfekt gelaufen, bis auf diese Gefahr von oben, die zu den tödlichsten Gefahren im Bergsteigen gehört." Es sei Dahlmeiers "ausdrücklicher und niedergeschriebener Wille" gewesen, "dass in einem Fall wie diesem, niemand sein Leben riskieren darf, um sie zu bergen. Ihr Wunsch war es, ihren Leichnam in diesem Fall am Berg zurückzulassen", hatte ihr Management mitgeteilt. Messner sieht darin eine "Großherzigkeit ohnegleichen, die zur traditionellen Bergsteigerei gehört." Er betonte: "Die Bergsteigerei verliert eine große Alpinistin."

Laura Dahlmeier ist tot - Traurige Gewissheit um Olympia-Siegerin

Deutschland trauert um Laura Dahlmeier

Update, 30.07., 12:50 Uhr: Sauerstoff könnte zum Dahlmeier-Retter werden Nachdem Laura Dahlmeier seit zwei Tagen gesucht wird, gibt es nun neue Informationen zu der Ausstattung der ehemaligen Biathletin. Karrar Haidri, Vizepräsident des Alpine Club of Pakistan verriet gegenüber der Nachrichtenagentur "AP": "Es gibt noch immer keine Klarheit über ihren Zustand. Sie hat schwere Verletzungen erlitten, aber sie hat Sauerstoff dabei." Der Vizepräsident erklärt weiter: "Da dichte Wolken den Himmel verdunkeln und Regen auf die hohen Hänge des Laila Peak fällt, kämpfen sich die Rettungskräfte durch gefährliches Gelände, um sie zu erreichen." Für Haidri gibt es jedoch auch Gründe zur Hoffnung, denn "es gibt Kletterer, die Tage überlebt haben." Seit Beginn des Tages suchen vier erfahrene Bergsteiger sowie zwei Bergträger nach Dahlmeier - die Rettungskräfte sind in zwei Teams unterteilt.

Update, 30.07., 10:01 Uhr: Dahlmeier kommunizierte offenbar mit Partnerin Wie die "Bild" mit Berufung auf das pakistanische Portal "dawn.com" vermeldet, soll es Laura Dahlmeier nach dem Unglück gelungen sein, mit ihrer Seilpartnerin Marina Krauss Kontakt aufzunehmen. Demnach wollte Krauss zu ihrer Partnerin emporklettern, das gelang jedoch nicht. Später soll sie ins Basislager zurückgekehrt sein, ihr gehe es gut. Wie die Suche aktuell weiterläuft, ist nicht bekannt.

Update, 30.07., 09:03 Uhr: Hubschrauberrettung "nicht möglich" Die Bergung der früheren Biathletin Laura Dahlmeier gestaltet sich aufgrund der Bedingungen auf dem Laila Peak im pakistanischen Karakorum-Gebirge weiter schwierig. "Es wurde festgestellt, dass eine Bergung per Hubschrauber nicht möglich ist", sagte Areeb Ahmed Mukhtar, ein hochrangiger lokaler Beamter im Bezirk Ghanche, der Nachrichtenagentur AFP: "Die Bedingungen in der Höhe, in der sie verletzt wurde, sind extrem schwierig." Das tragische Unglück von Dahlmeier ereignete sich nach Angaben ihres Managements auf einer Höhe von rund 5700 Metern. Ein Team ausländischer Bergsteiger habe am Mittwoch auf dem Berg in der Region Ghanche eine "Bodenrettungsaktion" gestartet. Wie Shipton Trek & Tours Pakistan als Organisator der Expedition gegenüber AFP bestätigte, gehören drei Amerikaner sowie ein deutscher Bergsteiger - nach "Bild"-Informationen handelt es sich um Thomas Huber - zum Rettungsteam. Dahlmeier ist in Pakistan am 6069 Meter hohen Laila Peak verunglückt. Wie ihr Management am Dienstag mitteilte, wurde die 31-Jährige dabei mindestens schwerst verletzt. Die zweimalige Olympiasiegerin sei bereits am Montag von einem Steinschlag getroffen worden. Bislang konnte noch niemand zu ihr vordringen, bei einem Hubschrauber-Überflug seien keine Lebenszeichen festgestellt worden.