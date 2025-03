Der Anzug-Skandal im Skispringen zieht weiter seine Kreise. Ex-Weltmeister Anders Jacobsen kritisiert nun auch den Weltverband FIS.

Von Philipp Schmalz

Anders Jacobsen hat mit Aussagen zum Anzug-Skandal des norwegischen Teams für Aufsehen gesorgt und deutliche Kritik am Weltverband FIS geäußert.

Gegenüber dem "NRK" erklärte der ehemalige Weltmeister: "Wenn man im heutigen Weltcup-Skispringen wirklich alle Regeln befolgt, fürchte ich, dass man es nicht in den Finaldurchgang schafft. Die Regeln sind, was sie sind. Man muss sich an sie halten. Jetzt hat man sie mit heruntergelassenen Hosen erwischt und das ist furchtbar traurig"

"Schaut man sich das Regelwerk an - von der Beschaffenheit des Anzugs über Bindung, Schuhe und Ski - dann gleicht das einem Lexikon. Ich glaube, wenn man nicht bis an die absolute Grenze geht – und vermutlich auch darüber hinaus – wird es schwer, ein Springen zu gewinnen", so Jacobsen weiter.