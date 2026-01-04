Domen Prevc verpasst in Innsbruck seinen dritten Sieg bei der Vierschanzentournee. Am Ende steht auf dem Podium ein Neuling ganz oben.

Ren Nikaido hat das Bergiselspringen der Vierschanzentournee in Innsbruck gewonnen. Der Japaner holte den ersten Weltcupsieg seiner Karriere vor Domen Prevc, der als Zweiter seinen dritten Tagessieg knapp verpasste. Der Slowene liegt aber in der Gesamtwertung nach drei von vier Stationen weiter klar vorn.

Als bester Deutscher belegte Felix Hoffmann den fünften Rang, auch in der Gesamtwertung ist der Thüringer als Fünfter bester DSV-Adler. Philipp Raimund folgte am Sonntag auf dem zwölften, Pius Paschke auf dem 28. Platz.

Karl Geiger (31.) und Andreas Wellinger (37.) schafften es dagegen auch im dritten Tournee-Springen nicht in den zweiten Durchgang. "Ich habe leider die Landung verkackt. Und das ärgert mich enorm", sagte der zweimalige Olympiasieger Wellinger. Geiger sah zumindest "einen Schritt in die richtige Richtung."