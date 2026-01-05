Halvor Egner Granerud erlebt am Bergisel ein weiteres Tournee-Debakel. Nach einem Fahrstuhl-Defekt und dem Aus in Runde eins platzt dem Norweger völlig der Kragen. Vor gut fünf Jahren belegten Halvor Egner Granerud und Karl Geiger noch die Ränge eins und zwei bei der Skiflug-WM. Beim Bergisel-Springen in Innsbruck fanden sich die beiden Stars früherer Tage nun auf dem geteilten sechsten Platz in der Lucky-Loser-Wertung wieder. Die Folge: Beide schieden bereits im ersten Durchgang aus und mussten beim dritten Springen der Vierschanzentournee eine weitere bittere Pille schlucken. Während der kriselnde Geiger seine 121 Meter sogar recht positiv bewertete, war die Gemütslage beim Norweger eine ganz andere. Vierschanzentournee: Springen in Bischofshofen am 6. Januar um 16:30 Uhr Der Tournee-Sieger aus dem Jahr 2023 redete sich regelrecht in Rage und schimpfte lautstark. Auslöser des Wutanfalls war allerdings nicht seine eigene Leistung, sondern die Tatsache, dass er vor seinem Wettkampfsprung 35 Minuten im defekten Fahrstuhl an der Bergisel-Schanze feststeckte.

- Anzeige -

- Anzeige -

Veranstalter bringt Granerud in missliche Lage Besonders ärgerlich: Granerud war in den äußerst unbequemen Skisprung-Schuhen gefangen, weil der Veranstalter eine Tasche mit seinen Straßenschuhen, die er in den Auslaufbereich geschickt hatte, offenbar verlegt hatte. "Es ist lange her, dass sich mein Körper so beschissen angefühlt hat wie jetzt", monierte der zweimalige Weltcup-Gesamtsieger, den der unglückliche Zwischenfall "sehr negativ" beeinflusst habe. "Hätte ich meine Schuhe gehabt, wäre das eine Sache - aber 35 Minuten lang in Sprungschuhen festzusitzen, weil sie meine Schuhtasche verloren haben, war das Hauptproblem", erklärte er im Gespräch mit dem norwegischen Sender "NRK".

- Anzeige -

- Anzeige -

Vierschanzentournee: Unglaublicher Rekord wackelt - Prevc mit Fabel-Tournee?

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

Granerud wettert gegen Veranstalter: "Habe den ganzen Ort hier so satt" Später ließ Granerud im Gespräch mit "Viaplay" dann so richtig seinen Frust raus. "Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr keine Bewerbe mehr hier veranstalten dürfen. Das geht so nicht, das ist echt beschissen", klagte er, ehe er dem Veranstalter "alles Schlechte" wünschte. Anschließend kündigte er sogar an, den Wettbewerb im nächsten Jahr womöglich auszulassen. "Ich habe diesen ganzen Ort hier so satt. Ich frage mich, ob ich nächstes Jahr, wenn ich nicht um den Tournee-Sieg kämpfe, einfach die Gelegenheit nutze und auf den Bewerb hier verzichte", motzte er. Vierschanzentournee: Hier geht's zu den Tickets

Vierschanzentournee live: TV-Übertragung, Livestream und Ticker

Granerud mit schlechten Erinnerungen an Innsbruck: "Es war furchtbar nervig" Doch woher kommt eigentlich dieser unverhältnismäßige Groll auf das Bergisel-Springen? Tatsächlich hat Granerud bereits im Jahr 2021 ganz schlechte Erfahrungen in Innsbruck gemacht. Bei einem vom Wind beeinflussten Springen verlor der als Tournee-Favorit gestartete Granerud alle Chancen auf den Gesamtsieg - und sorgte für einen Eklat. "Es hat sich wie Innsbruck angefühlt. Es ist jedes Jahr dasselbe. Ich hatte hier noch nie einen guten Wettkampf. Es gibt hier keine fairen Verhältnisse", wütete Granerud damals. "Ich habe das Gefühl, dass die Bedingungen die ganze Tournee für die Polen günstig waren. Es war furchtbar nervig, Kamil Stoch wieder gewinnen zu sehen. Sie hatten definitiv mehr Glück als ich", lehnte er sich zudem noch gegen den damaligen Tournee-Sieger und dreifachen Olympiasieger auf. Zwei Jahre später gewann Granerud zwar die Vierschanzentournee, jedoch war es ausgerechnet wieder das Bergisel-Springen, welches einen Grand Slam (vier Einzelsiege bei der Tournee) verhinderte. Die Vierschanzentournee im Livestream auf Joyn

Sven Hannawald kritisiert Timi Zajc nach Disqualifikation: "Respektlos und dumm"

- Anzeige -