Nachträglicher Podiumsplatz: Felix Hoffmann rückt durch eine nachträgliche Disqualifikation beim Auftaktspringen der Vierschanzentournee doch noch aufs "Stockerl". Felix Hoffmann schaute völlig ungläubig um sich, dann hetzte er unter den Schulterklopfern seiner Teamkollegen und unter riesigem Jubel zur Siegerehrung: Der Senkrechtstarter unter den deutschen Skispringern ist beim Auftakt der 74. Vierschanzentournee überraschend und im "Nachsitzen" auf dem Podest gelandet. Weil der ursprünglich zweitplatzierte Timi Zajc bei der Materialkontrolle durchfiel, rückte Hoffmann auf Platz drei vor - und durfte an der Seite des überlegenden Siegers Domen Prevc unverhofft den größten Erfolg seiner Karriere feiern.

"Bis auf Domen ist alles eng beieinander. Es hat viel Spaß gemacht, ich wollte alles aufsaugen. Ich bin super zufrieden", sagte Hoffmann in der ARD nach seinem nervenstarken Auftritt vor 25.500 Zuschauern am seit Wochen ausverkauften Hexenkessel am Schattenberg. Weil auch Philipp Raimund als Fünfter glänzte, reist das deutsche Team mit großen Hoffnungen aufs Gesamtpodium weiter nach Garmisch-Partenkirchen. Vierschanzentournee 2025/26 live im TV & Stream

Hannawald: Darum kann die Vierschanzentournee gnadenlos sein "Was Prevc macht, können wir nicht beeinflussen", sagte Bundestrainer Stefan Horngacher: "Wir haben aber dem Druck standgehalten, vor allem der Felix hat super performt. Wir sind dran!" Auch Raimund war "insgesamt schon sehr zufrieden. Ich habe meinen Schneid nicht verloren. Das stimmt mich alles sehr, sehr positiv." Der 28 Jahre alte Hoffmann, bis zu dieser Saison hoffnungslos im Mittelmaß versunken, zeigte zwei Topsprünge auf 132,5 und 136,0 m, mit 297,3 Punkten fehlten dem Thüringer umgerechnet nur anderthalb Meter auf Platz zwei - den hatten ursprünglich hinter dem überragenden Slowenen Prevc punktgleich dessen Landsmann Zajc und der Österreicher Daniel Tschofenig belegt. Der Anzug Zajcs, der schon zur Siegerehrung bereitstand, war aber zu groß. "Das ist das Zeichen: Ich möchte keine Sieger, die bescheißen. Dementsprechend: Auf Wiedersehen!", sagte Sven Hannawald in der ARD: "Auch wenn es schade für Timi ist."

