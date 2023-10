"Bash in Berlin" - WWE trägt erstes Großereignis in Deutschland aus 

Die WWE trägt erstmals ein Großereignis in Deutschland aus. Am Samstag, 31. August 2024 steigt in der Mercedes-Benz Arena in Berlin der "Bash in Berlin", die erste Veranstaltung dieser Art in der Bundesrepublik.

Erstes WWE-Großereignis in Deutschland

So fanden in den vergangenen zwölf Monaten diverse Shows statt. Money in The Bank in London, Elimination Chamber in Montreal, Backlash in Puerto Rico und die Night of Champions in Jeddah.

Neben "Bash in Berlin" wird 2024 ein weiteres internationales WWE-Event stattfinden. Bereits im Februar steigt im australischen Perth Elimination Chamber.