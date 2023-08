Die Hoffnungen der Fans wurden aber enttäuscht, statt dem "Brahma Bull" stieg Jey Uso gegen seinen Cousin Roman Reigns im Ford Field in Detroit in den Ring.

Lange war spekuliert worden, ob Superstar "The Rock" beim "Summerslam" der WWE sein Comeback geben wird.

Trotz diverser Gerüchte kehrt Superstar "The Rock" beim WWE-"Summerslam" nicht in den Ring zurück. Für spektakuläre Action sorgt aber vor allem das Familienduell zwischen Roman Reigns und Jey Uso.

Entschieden wurde diese durch einen Eingriff von Jimmy Uso, der sich maskiert an den Ring schlich und seinen Zwillingsbruder Jey zu Boden brachte.

Belair siegt - doch Ivo Sky schnappt sich den Titel

Im Titelmatch der Frauen besiegte Bianca Belair die vorherige Titelträgerin Asuka und Charlotte Flair und darf sich neuer Champion nennen.

Allerdings rannte kurz darauf Iyo Sky mit dem "Money in the Bank"-Koffer in den Ring, cashte ihren Vertrag ein und schnappte Belair den gerade gewonnenen Titel wieder weg.