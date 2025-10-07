WWE: John Cena vor letztem Kampf - Gegner soll feststehen

Anzeige

Anzeige

WWE: Letzter Cena-Gegner schon geleakt? "Mehrere Quellen haben in den vergangenen beiden Tagen den Namen bestätigt und in der internen WWE-Liste für das Saturday Night Main Event wird das als einziges Match der Show aufgeführt", teilte er mit. Offiziell muss sich der als "Ring General" bekanntgewordene Österreicher den prestigeträchtigen Auftritt gegen Cena am 13. Dezember aber noch verdienen, betont Meltzer: "Zwei Quellen haben bestätigt, dass der neueste Plan ein Turnier vorsieht, das möglicherweise live von Paul Levesque (CCO der WWE, d. Red.) live angekündigt wird. Dabei kämpfen Top-Wrestler um die Chance, letzter Gegner von Cena zu sein."

Anzeige

Anzeige