Dallas (SID) - Basketball-Nationalspieler Maximilian Kleber von den Dallas Mavericks ist nach seiner Knöchelverletzung fit für die anstehenden NBA-Play-offs. "Wir machen gerade ein langsames Aufbautraining. Ich habe davor ja die Spiele ausgesetzt und habe da einen Schritt nach vorne gemacht. Von daher fühle ich mich eigentlich gut und bin auch bereit für Samstag", sagte der 30-Jährige im SID-Interview. Dann beginnt die erste Play-off-Runde gegen die Utah Jazz.

Dallas spielte 2021/2022 die beste Hauptrunde, seit Dirk Nowitzki und Co. 2011 die Meisterschaft holten. Als Vierter der Western Conference werden den Texanern Außenseiterchancen im Titelrennen eingeräumt. "Grundsätzlich haben wir ja bewiesen, dass wir eine gute Mannschaft sind und gut spielen können", sagte Kleber: "Jetzt müssen wir das halt in den Play-offs auch noch beweisen. Wie weit es dann geht, hängt von so vielen Faktoren ab - da will ich lieber nichts beschreien." Wichtig dafür ist, dass Superstar Luka Doncic (Wadenprobleme) gesund wird.

Kleber selbst blickt derweil zwiegespalten auf die bisherige Spielzeit. Wegen kleinerer Blessuren machte er nur 59 Spiele in der Hauptrunde und kam lediglich auf eine Trefferquote von 39,8 Prozent aus dem Feld. "Ich bin persönlich nicht ganz so zufrieden, dass mein Wurf dieses Jahr nicht so gut war", sagte der Big Man: "Defensiv würde ich trotzdem sagen, dass ich da wie immer meine Rolle gespielt habe."