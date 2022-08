München/Washington D.C. - Brian Robinson von den Washington Commanders ist am Sonntag Opfer eines Überfalls geworden, wie die Polizei der NFL bestätigte.

Der Running Back wurde dabei angeschossen und mit zwei Schüssen verletzt. Sein Team gab zumindest etwas Entwarnung, dass es sich nicht um lebensbedrohliche Verletzungen handle.

Die Commanders verwiesen auf die Privatsphäre des Rookies und erklärten, dass Offizielle des Teams bei ihm im Krankenhaus seien. Über den Grad seiner Verletzung sei noch nichts bekannt. Die Schüsse sollen aber wohl die Beine getroffen haben.

Laut Polizei wurden zwei Verdächtige vom Tatort fliehen gesehen und zudem eine Waffe gefunden. Genauere Informationen gab es jedoch noch keine.

Robinson wurde in der dritten Rundes des diesjährigen Drafts von den Commanders ausgewählt und legte in zwei Preseason-Spielen starke Zahlen auf. 14 Läufe, 57 Yards und einen Touchdown erzielte der Rookie und spielte sich damit wohl in die Rotation mit Antonio Gibson.

Washingtons Head Coach Ron Rivera twitterte: "Ich habe Brian gerade besucht. Er ist guter Dinge und ich soll allen für ihre lieben Worte und Gebete danken. Er wird so schnell wie möglich zurück sein und das tun, was er am besten kann."

Du willst die wichtigsten NFL-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.