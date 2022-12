Das Darts-Lexikon auf ran: Damit Du bei der Darts-WM mitreden kannst, findest Du hier die wichtigsten Begriffe in alphabetischer Reihenfolge.

180er: Jeder kennt es, der schon einmal die Darts-WM geschaut hat: Das von Kultsprecher Russ Bray langgezogene "One Hundred and Eighty". Dabei geht es darum, mit drei Pfeilen dreimal die Triple-20 zu treffen. 60+60+60 = 180 also.

501: Die Spielvariante für Turniere, dabei muss von 501 Punkten auf 0 Zähler heruntergespielt werden. Analog dazu gibt es auch das Format 301.

9-Darter: Es ist das perfekte Spiel im Darts. Dabei beendet man sein Leg von 501 auf Null mit höchstens neun Darts. Vergleichbar mit einem Hole-in-One im Golf.

Ausbullen: Dabei wird ausgelost, wer die nächste Runde beginnt. Geworfen wird auf das Bullseye. Wer am nächsten dran ist, fängt an.

Auschecken: Wenn noch 40 Punkte übrig sind und der Spieler mit einer Doppel-20 das Leg beendet, ist das ein 20er-Checkout.

Average: Der Durchschnittswert für ein Leg, damit kann zumindest teilweise die Stärke eines Spielers ermittelt werden. Die Rechnung: 501 Punkte geteilt durch die Anzahl der Würfe, die für einen Checkout benötigt wurde. Die Zahl wird dann mit drei multipliziert. Michael van Gerwen schrieb zuletzt Geschichte und erzielte den höchsten Average, den je ein Spieler während einer TV-Übertragung erreichte: 123,4.

Big Fish: Das höchstmögliche Finish (170 Punkte).

Bogey-Zahlen: Sind die sieben Zahlen, die zwar unter 170 Punkten liegen, aber nicht mit drei Pfeilen gecheckt werden können (169, 168, 166, 165, 163, 162, 159).

Bullseye: Der Mittelpunkt der Dartsscheibe. Bringt 50 Punkte und gilt als Doppelfeld. Mehr Punkte als das Bullseye schafft man mit einer Triple-20 (60), Triple-19 (57), Triple-18 (54) und einer Triple-17 (51).

Dartboard: Selbst erklärend, die Spielscheibe.

Double: Der äußere Ring des Boards, mit dem die doppelte Punktzahl erzielt werden kann.

Double In: Das Leg wird mit einem Wurf in ein Doppelfeld eröffnet.

Double Out: Bei Turnieren die übliche Regel: Das Leg wird mit einem Wurf in ein Doppelfeld beendet. Heißt: Bei 40 Punkten Rest wird das Leg nur bei einer Doppel-20 gewonnen.

High Finish: Sobald ein Spieler eine Punktzahl von mehr als 100 Zählern mit seinen drei Pfeilen checkt, spricht man von einem „High Finish“.

Leg: Beginnend bei 501 Punkten, geht es darum, als Erster auf 0 Punkte herunterzuspielen. Je nachdem, welcher Wert auf dem Board getroffen wird, werden die Punkte von der bestehenden Punktezahl abgezogen. Wer zuerst bei 0 ist, hat ein Leg gewonnen.

Madhouse: Das Feld der Doppel-1 (niedrigstes Checkout). Selbst Darts-Profis treibt es manchmal zur Weißglut, auf dieses Feld werfen zu müssen.

Oche: Anderer Begriff für die Abwurflinie. Sie darf logischerweise nicht übertreten werden.

PDC: Die Professional Darts Corporation (PDC) zählt zu den größten Welt-Dartverbänden. Sie richtet auch die WM um den Jahreswechsel aus. Gründungsmitglied ist Legende Phil Taylor.

Runde: Das Werfen von drei Darts.

Satz: Bei der WM wird in Sätzen gespielt. Heißt: Drei gewonnene Legs sind ein gewonnener Satz. Im Finale müssen sieben Sätze gewonnen werden.

Shanghai-Finish: Bezeichnung für ein Finish innerhalb eines Zahlensegments, bei dem alle drei Felder innerhalb dessen (Single, Double und Triple) ein Mal getroffen werden. Tritt am häufigsten bei einer Restpunktzahl von 120 auf.

Single In: Das Spiel darf mit einem Wurf in ein beliebiges Feld eröffnet werden.

Tops: Andere Bezeichnung für die Doppel-20, eines der beliebtesten Felder zum Beenden eines Legs.

Triple: Der schmale, innere Ring des Boards, der die dreifache Punktzahl bringt.

Walk On: So wird das Einlaufen der Spieler auf die Bühne bezeichnet. Jeder Profi hat einen Song, der dazu abgespielt wird.

Waschmaschine: Gut bekannt unter Amateuren. Ist eine Aufnahme mit 26 Punkten, wobei ein Pfeil in der 20, einer in der 1 und einer in der 5 steckt.