Anzeige
college football

Bill Belichick: Desaster-Debüt! TCU nimmt North Carolina unter ehemaligem Patriots-Coach auseinander

  • Aktualisiert: 02.09.2025
  • 08:37 Uhr
  • Mike Stiefelhagen

Mit 34 Punkten Unterschied verliert das College-Team von Bill Belichick bei seinem Debüt als Head Coach.

von Mike Stiefelhagen

48:14.

Eine deftige Klatsche für Head Coach Bill Belichick. Die Trainer-Legende der New England Patriots ging bei seinem Debüt als Head Coach von North Carolina vor heimischer Kulisse baden.

Die Differenz von 34 Punkten sorgte auch im Netz für Häme und Spott. Kommentare wie "immer noch knapper als seine Altersdifferenz zu seiner Freundin" waren keine Seltenheit. Der 72-Jährige ist mit Jordon Hudson (24) in einer Beziehung.

Bereits zur Halbzeit führte TCU 20:7. Die kassierten 48 Punkte sind ein Negativ-Rekord für Belichick. Nie musste der auf die Defense spezialisierte Coach mehr Punkte des Gegners hinnehmen.

Anzeige
Anzeige

North Carolina: Belichick-Umbruch mit 70 Spielern

Das Team wurde für Belichick komplett umgeworfen. General Manager Mike Lombardi verpflichtete 70 (!) neue Spieler für das College-Team. Der erste Eindruck: sehr enttäuschend.

"Wir müssen uns in allen Bereichen steigern - beim Coaching, auf dem Feld, in allen drei Spielphasen. Das war schlicht nicht das Niveau, das wir brauchen", erklärte Belichick. "Ich weiß, dass wir deutlich besser sind als das. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Man muss aber auch TCU Respekt zollen. Sie sind hierhergekommen, haben ihre Sache sehr gut gemacht und waren klar die bessere Mannschaft. Sie haben den Sieg verdient - und sie haben ihn überzeugend eingefahren."

Auf Nachfrage bestätigte der ehemalige Patriots-Coach, dass er vor allem mit dem Tackling seines Teams unzufrieden war: "Dagegen kann man nicht einfach eine Pille nehmen. Wir müssen härter daran arbeiten."

Elf Tage vor der Klatsche hatte Belichick noch gesagt, dass er noch nie ein Team trainiert habe, welches so hart gearbeitet hätte - in fünf Jahrzehnten in der NFL.

Anzeige
Mehr News und Videos

NFL: Kansas City Chiefs - Patrick Mahomes scherzt auf Kosten von Travis Kelce

  • Video
  • 01:06 Min
  • Ab 0
imago images 1064903422
News

Brady lobt Rivalen: "Bester Passgeber der NFL-Geschichte"

  • 02.09.2025
  • 08:44 Uhr
Tyreek Hill
News

Team-Kapitäne: Mitspieler entmachten Tyreek Hill

  • 01.09.2025
  • 18:35 Uhr
TAYLOR SWIFT and TRAVIS KELCE are engaged, they announced Tuesday. In a five-photo joint post on Instagram, the superstar singer and football player revealed their engagement, the fairytale culmina...
News

Wegen Kelce und Swift: Vance mit bizarrer Forderung an NFL

  • 01.09.2025
  • 17:03 Uhr
NFL, American Football Herren, USA New York Jets at Green Bay Packers Aug 9, 2025; Green Bay, Wisconsin, USA; Green Bay Packers head coach Matt LaFleur looks to the sideline as Green Bay Packers co...
News

Nach Parsons-Trade - Super Bowl or Bust für Packers!

  • 01.09.2025
  • 17:02 Uhr
Ben Holmes (Vienna Vikings 3), Vienna Vikings vs. Nordic Storm, American Football, European League of Football, Playoffs, Semifinal, Saison 2025, 30.08.2025, Vienna Vikings vs. Nordic Storm, Americ...
News

Vikings mit Rekord ins Championship Game

  • 01.09.2025
  • 17:02 Uhr
1452384149
News

Clark Teil des Parsons-Deals: "Ich war geschockt"

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
2232776876
News

Parsons tritt in riesige Fußstapfen

  • 01.09.2025
  • 17:01 Uhr
Atlanta Falcons v Dallas Cowboys - NFL Preseason 2025
News

Prescott-Ansage: Cowboys ohne Parsons besser

  • 01.09.2025
  • 15:08 Uhr
ELF Championship Game 2025 Stuttgart
News

ELF-Finale in Stuttgart: 20 Prozent Rabatt auf die Tickets!

  • 01.09.2025
  • 14:55 Uhr