Bereits zur Halbzeit führte TCU 20:7. Die kassierten 48 Punkte sind ein Negativ-Rekord für Belichick. Nie musste der auf die Defense spezialisierte Coach mehr Punkte des Gegners hinnehmen.

Die Differenz von 34 Punkten sorgte auch im Netz für Häme und Spott. Kommentare wie "immer noch knapper als seine Altersdifferenz zu seiner Freundin" waren keine Seltenheit. Der 72-Jährige ist mit Jordon Hudson (24) in einer Beziehung.

Eine deftige Klatsche für Head Coach Bill Belichick. Die Trainer-Legende der New England Patriots ging bei seinem Debüt als Head Coach von North Carolina vor heimischer Kulisse baden.

North Carolina: Belichick-Umbruch mit 70 Spielern

Das Team wurde für Belichick komplett umgeworfen. General Manager Mike Lombardi verpflichtete 70 (!) neue Spieler für das College-Team. Der erste Eindruck: sehr enttäuschend.

"Wir müssen uns in allen Bereichen steigern - beim Coaching, auf dem Feld, in allen drei Spielphasen. Das war schlicht nicht das Niveau, das wir brauchen", erklärte Belichick. "Ich weiß, dass wir deutlich besser sind als das. Daran müssen wir jetzt arbeiten. Man muss aber auch TCU Respekt zollen. Sie sind hierhergekommen, haben ihre Sache sehr gut gemacht und waren klar die bessere Mannschaft. Sie haben den Sieg verdient - und sie haben ihn überzeugend eingefahren."

Auf Nachfrage bestätigte der ehemalige Patriots-Coach, dass er vor allem mit dem Tackling seines Teams unzufrieden war: "Dagegen kann man nicht einfach eine Pille nehmen. Wir müssen härter daran arbeiten."

Elf Tage vor der Klatsche hatte Belichick noch gesagt, dass er noch nie ein Team trainiert habe, welches so hart gearbeitet hätte - in fünf Jahrzehnten in der NFL.