American FootBall

NFL - Miami Dolphins vs. Cleveland Browns: Heftiges Wetter-Chaos und Wind-Lotterie droht

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 09:40 Uhr
  • Julian Erbs

Am Sonntag kommt es zum Duell zwei der schwächsten Teams der laufenden Saison: Miami trifft in Cleveland auf die Browns. Auch die Wettervorhersage scheint sich dem Spiel anzupassen.

Sowohl die Cleveland Browns als auch die Miami Dolphins könnten ihre Saison nach nur sechs Spielen eigentlich schon abhaken.

Beide Teams konnten bisher erst einen Sieg einfahren, überall kriselt es.

Sowohl Browns-Head Coach Kevin Stefanski als auch der Dolphins-Head Coach Mike McDaniel gelten aktuell als die Trainer mit der größten Entlassungswahrscheinlichkeit.

Dolphins vs. Browns: Miserables Spiel mit miserablem Wetter?

Für das anstehende Spiel gibt es nun eine Wettervorhersage, die zur aktuellen Stimmung der beiden Franchises passt:

Das Duell in Cleveland könnte von Windböen mit 50 bis 60 Meilen pro Stunde (ca. 80–97 km/h) beeinträchtigt werden.

VIDEO: Rodgers und Flacco liefern Spektakel

Der "National Weather Service" bezeichnet die Vorhersage als "etwas, das man definitiv im Auge behalten sollte", da sich möglicherweise ein stärkerer Sturm entwickeln könnte.

Die aktuelle Regenwahrscheinlichkeit liegt bei 94 Prozent.

Spannend wird sein, wie viele Punkte Dolphins-Quarterback Tua Tagovailoa und Browns-Rookie Dillon Gabriel am Ende auf die Anzeige-Tafel bringen können.

