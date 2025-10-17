Seit dem Aus von Bill Belichick als Head Coach der New England Patriots läuft es für ihn nicht sportlich nur mittelmäßig. Jetzt zeigt er sich auch noch verärgert über seine Darstellung in einer Patriots-Doku. Die Apple-TV-Dokuserie über die New England Patriots, die 2024 ausgestrahlt wurde, hat offenbar einen schlechten Eindruck bei Bill Belichick hinterlassen. In der neuesten Folge des Podcasts "Pablo Torre Finds Out" erklärte Torre, Belichick habe sich "getäuscht und verraten" gefühlt – insbesondere wegen seiner "hinterhältigen Darstellung" in der Serie über die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Patriots in der NFL.

Die zehnteilige Patriots-Dokuserie feierte am 16. Februar 2024 Premiere – knapp einen Monat, nachdem Belichick und die Patriots am 11. Januar nach 24 gemeinsamen Saisons ihre Trennung bekannt gegeben hatten. Die Interviews für die Serie waren bereits aufgezeichnet worden, bevor die Trennung beschlossen wurde. Dennoch sorgte der Veröffentlichungstermin für zusätzliche Spannung – vor allem angesichts der Art, wie Belichick in der Doku dargestellt wurde.