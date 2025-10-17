American Football
Seit dem Aus von Bill Belichick als Head Coach der New England Patriots läuft es für ihn nicht sportlich nur mittelmäßig. Jetzt zeigt er sich auch noch verärgert über seine Darstellung in einer Patriots-Doku.
Die Apple-TV-Dokuserie über die New England Patriots, die 2024 ausgestrahlt wurde, hat offenbar einen schlechten Eindruck bei Bill Belichick hinterlassen.
In der neuesten Folge des Podcasts "Pablo Torre Finds Out" erklärte Torre, Belichick habe sich "getäuscht und verraten" gefühlt – insbesondere wegen seiner "hinterhältigen Darstellung" in der Serie über die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Patriots in der NFL.
Die zehnteilige Patriots-Dokuserie feierte am 16. Februar 2024 Premiere – knapp einen Monat, nachdem Belichick und die Patriots am 11. Januar nach 24 gemeinsamen Saisons ihre Trennung bekannt gegeben hatten.
Die Interviews für die Serie waren bereits aufgezeichnet worden, bevor die Trennung beschlossen wurde. Dennoch sorgte der Veröffentlichungstermin für zusätzliche Spannung – vor allem angesichts der Art, wie Belichick in der Doku dargestellt wurde.
Tom Brady, "ein misshandelter Hund, der immer wieder zurückkehrte"
In einem Beitrag von "The Athletic" nach der Veröffentlichung wurde festgestellt, dass gleiche mehrere ehemalige Patriots-Spieler die Härte unter Belichick beschrieben. Matthew Slater, langjähriger Special-Teams-Spieler, bezeichnete die Zeit unter ihm als "brutal".
Wide Receiver Wes Welker habe Tom Brady sogar mit "einem misshandelten Hund" verglichen, der immer wieder zu Belichick zurückkehre.
Schon vor der Veröffentlichung hatte "WEEI" berichtet, Belichick habe die Serie "gehasst". In der "Pat McAfee Show" im Januar verglich Belichick das Format mit einem "Roast", bei dem er selbst das Ziel der Späße sei.
Im Mittelpunkt der Serie steht vor allem die zerrüttete Beziehung zwischen Belichick und Tom Brady, die letztlich dazu führte, dass der Star-Quarterback nach der Saison 2019 zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte.
