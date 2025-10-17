Anzeige
American Football

NFL: New England Patriots - Bill Belichick fühlte sich "getäuscht und hintergangen"

  • Veröffentlicht: 17.10.2025
  • 18:43 Uhr
  • Julian Erbs

Seit dem Aus von Bill Belichick als Head Coach der New England Patriots läuft es für ihn nicht sportlich nur mittelmäßig. Jetzt zeigt er sich auch noch verärgert über seine Darstellung in einer Patriots-Doku.

Die Apple-TV-Dokuserie über die New England Patriots, die 2024 ausgestrahlt wurde, hat offenbar einen schlechten Eindruck bei Bill Belichick hinterlassen.

In der neuesten Folge des Podcasts "Pablo Torre Finds Out" erklärte Torre, Belichick habe sich "getäuscht und verraten" gefühlt – insbesondere wegen seiner "hinterhältigen Darstellung" in der Serie über die 20-jährige Erfolgsgeschichte der Patriots in der NFL.

Anzeige
Anzeige
August 22, 2025: Kansas City Chiefs quarterback Patrick Mahomes (15) throws a pass during an NFL, American Football Herren, USA preseason football game against the Chicago Bears at GEHA Field at Ar...

Alle NFL-Highlights und ausgewählte -Relives auf Joyn

Die NFL-Highlights auf Joyn.

Anzeige

Die zehnteilige Patriots-Dokuserie feierte am 16. Februar 2024 Premiere – knapp einen Monat, nachdem Belichick und die Patriots am 11. Januar nach 24 gemeinsamen Saisons ihre Trennung bekannt gegeben hatten.

Die Interviews für die Serie waren bereits aufgezeichnet worden, bevor die Trennung beschlossen wurde. Dennoch sorgte der Veröffentlichungstermin für zusätzliche Spannung – vor allem angesichts der Art, wie Belichick in der Doku dargestellt wurde.

Anzeige

Tom Brady, "ein misshandelter Hund, der immer wieder zurückkehrte"

In einem Beitrag von "The Athletic" nach der Veröffentlichung wurde festgestellt, dass gleiche mehrere ehemalige Patriots-Spieler die Härte unter Belichick beschrieben. Matthew Slater, langjähriger Special-Teams-Spieler, bezeichnete die Zeit unter ihm als "brutal".

Wide Receiver Wes Welker habe Tom Brady sogar mit "einem misshandelten Hund" verglichen, der immer wieder zu Belichick zurückkehre.

Schon vor der Veröffentlichung hatte "WEEI" berichtet, Belichick habe die Serie "gehasst". In der "Pat McAfee Show" im Januar verglich Belichick das Format mit einem "Roast", bei dem er selbst das Ziel der Späße sei.

Im Mittelpunkt der Serie steht vor allem die zerrüttete Beziehung zwischen Belichick und Tom Brady, die letztlich dazu führte, dass der Star-Quarterback nach der Saison 2019 zu den Tampa Bay Buccaneers wechselte.

Auch interessant: NFL - Jacksonville Jaguars holen Kilian Zierer in Practice Squad - so stehen die Chancen des Deutschen

Mehr News und Videos
imago images 1047839243
News

Neustart bei den Jaguars: So stehen die Chancen von Kilian Zierer

  • 17.10.2025
  • 16:16 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 17.10.2025
  • 15:27 Uhr
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 17.10.2025
  • 14:37 Uhr
October 16, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Flacco (16) runs off of the field after NFL, American Football Herren, USA game action against the Pittsburgh Steelers at Paycor Stadium in Cinc...
News

Flacco-Trade zeigt erneut: Browns sind wieder die Deppen - Kommentar

  • 17.10.2025
  • 14:28 Uhr
imago images 1067497638
News

Indianapolis Colts verpflichten neuen Quarterback

  • 17.10.2025
  • 14:18 Uhr
imago images 0826846225
News

Halbzeit-Show von Bad Bunny: Petition fordert Ersatz durch Country-Legende

  • 17.10.2025
  • 14:17 Uhr
NFL, American Football Herren, USA Tennessee Titans at Tampa Bay Buccaneers Aug 9, 2025; Tampa, Florida, USA; senior offensive assistant Mike McCoy looks on during a preseason game against the Tamp...
News

Interims-Bilanz: Gibt es in der NFL den "Trainereffekt"?

  • 17.10.2025
  • 13:02 Uhr
Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (8) passes in the first quarter against the Pittsburgh Steelers at Acrisure Stadium Sunday, October 12, 2025 in Pittsburgh. PUBLICATIONxNOTxINxUSA PIT202...
News

Erstmals seit 19 Jahren: Gabriel vs Tagovailoa historisch

  • 17.10.2025
  • 10:20 Uhr

Kansas City Chiefs jubeln! Taylor Swift und Travis Kelce in Partylaune

  • Video
  • 01:13 Min
  • Ab 0
imago images 1065256917
News

Kamara: "Wenn die Saints mich traden, trinke ich Pina Colada"

  • 17.10.2025
  • 08:53 Uhr