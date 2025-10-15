Anzeige
Vor NFL Week 7

NFL: Kilian Zierer findet nach Entlassung bei den San Francisco 49ers ein neues Team in der AFC

  • Aktualisiert: 18.10.2025
  • 09:14 Uhr
  • ran.de

Nachdem sich die San Francisco 49ers von Offensive Lineman Kilian Zierer getrennt haben, hat der 25-Jährige nun einen Vertrag bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben. Damit ist er Teil des Practice Squads.

Aufatmen bei Kilian Zierer und allen deutschen NFL-Fans!

Dabei begann die Woche für den Deutschen mit schlechten Nachrichten: Die San Francisco 49ers hatten den Offensive Lineman entlassen. Anstelle des 25-Jährigen verpflichtete die Franchise den Mexikaner Isaac Alarcon, der Zierers International-Spot einnimmt und damit nicht gegen das Maximum im Practice Squad zählt.

Damit war Zierer ein paar Tage lang offiziell Free Agent und stand vor einer ungewissen Zukunft. Doch wie es scheint, währte dieses Gefühl nicht lange. In einer offiziellen Pressemitteilung gaben die Jacksonville Jaguars die Verpflichtung von Zierer bekannt.

Als Mitglied des "International Player Pathway (IPP) Programs" der NFL ist es dem Deutschen möglich, einen Platz im Practice Squad der Jaguars einzunehmen und sein Können unter Beweis zu stellen. Damit hat der gebürtige Münchner eine weitere Chance auf einen Platz in einem NFL-Roster.

Anzeige
Anzeige
imago images 1067712916

Die Highlights der NFL auf Joyn

Jederzeit auf Abruf

Anzeige
Anzeige

NFL: Eine jetzt schon wilde Saison für Kilian Zierer

In dieser Spielzeit war der 25-Jährige bereits Teil der Atlanta Falcons und Cleveland Browns, ehe er Ende August bei den San Francisco 49ers unterschrieb. 2023 und 2024 stand er im Practice Squad der Houston Texans.

Bereits im September sprach Zierer mit ran über seinen Platz im Practice Squad. Schon damals schätzte er das Business in der Liga richtig ein: "Sicher ist in der NFL gar nichts". Nun bekommt er eine neue Chance bei den Jacksonville Jaguars.

Auch interessant: NFL: Bad Bunny als Act bei Super-Bowl-Halftime-Show polarisiert - Trump ätzt mit fiesen Worten

Mehr News und Videos
Mahomes
News

NFL 2025/26 heute live: Übertragung im Free-TV, Livestream und Liveticker

  • 18.10.2025
  • 11:41 Uhr
imago images 1047839243
News

Neustart bei den Jaguars: So stehen die Chancen von Kilian Zierer

  • 18.10.2025
  • 11:36 Uhr
St. Brown und der Branch-Clip
News

"War verrückt": St. Brown rätselt über kritisches Branch-Video

  • 18.10.2025
  • 11:33 Uhr
imago images 1033159110
News

US-Wetterdienst warnt: NFL droht Chaos bei "Tank Bowl"

  • 18.10.2025
  • 09:40 Uhr
Cleveland Browns quarterback Dillon Gabriel (8) passes in the first quarter against the Pittsburgh Steelers at Acrisure Stadium Sunday, October 12, 2025 in Pittsburgh. PUBLICATIONxNOTxINxUSA PIT202...
News

Erstmals seit 19 Jahren: Gabriel vs Tagovailoa historisch

  • 18.10.2025
  • 09:16 Uhr
imago images 0826846225
News

Halbzeit-Show von Bad Bunny: Petition fordert Ersatz durch Country-Legende

  • 18.10.2025
  • 09:14 Uhr
October 16, 2025: Cincinnati Bengals quarterback Joe Flacco (16) runs off of the field after NFL, American Football Herren, USA game action against the Pittsburgh Steelers at Paycor Stadium in Cinc...
News

Flacco-Trade zeigt erneut: Browns sind wieder die Deppen - Kommentar

  • 18.10.2025
  • 08:48 Uhr
Trevon Diggs (r.) fällt aus
News

NFL: Cowboys nach "Unfall" ohne Diggs

  • 17.10.2025
  • 22:56 Uhr
imago images 1038721393
News

Bericht: Bill Belichick von Patriots-Doku enttäuscht

  • 17.10.2025
  • 18:43 Uhr
Super Bowl 2020 Halbzeitshow
News

Super Bowl Halftime Show: Wer ist Bad Bunny? Alle Infos

  • 17.10.2025
  • 15:27 Uhr