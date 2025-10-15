NFL: Kilian Zierer findet nach Entlassung bei den San Francisco 49ers ein neues Team in der AFC

Nachdem sich die San Francisco 49ers von Offensive Lineman Kilian Zierer getrennt haben, hat der 25-Jährige nun einen Vertrag bei den Jacksonville Jaguars unterschrieben. Damit ist er Teil des Practice Squads.

Aufatmen bei Kilian Zierer und allen deutschen NFL-Fans!

Dabei begann die Woche für den Deutschen mit schlechten Nachrichten: Die San Francisco 49ers hatten den Offensive Lineman entlassen. Anstelle des 25-Jährigen verpflichtete die Franchise den Mexikaner Isaac Alarcon, der Zierers International-Spot einnimmt und damit nicht gegen das Maximum im Practice Squad zählt.

Damit war Zierer ein paar Tage lang offiziell Free Agent und stand vor einer ungewissen Zukunft. Doch wie es scheint, währte dieses Gefühl nicht lange. In einer offiziellen Pressemitteilung gaben die Jacksonville Jaguars die Verpflichtung von Zierer bekannt.

Als Mitglied des "International Player Pathway (IPP) Programs" der NFL ist es dem Deutschen möglich, einen Platz im Practice Squad der Jaguars einzunehmen und sein Können unter Beweis zu stellen. Damit hat der gebürtige Münchner eine weitere Chance auf einen Platz in einem NFL-Roster.