College Football: Quinn Ewers kehrt zu den Texas Longhorns zurück

Geht er in die NFL? Oder bleibt er ein weiteres am College? Quinn Ewers, Quarterback der Texas Longhorns, hat eine Entscheidung über seine Zukunft getroffen.

Es ist offiziell! Quinn Ewers wird 2024 ans College zurückkehren und nicht in die NFL gehen. Das gab der 20-Jährige in einem Instagram-Video bekannt: "Liebe Longhorn-Nation, seit ich ein Kind war, habe ich davon geträumt, an der University of Texas Football zu spielen. Ich könnte nicht dankbarer für all meine Teamkollegen und Trainer sein, und ich bin mehr als dankbar, in der Position zu sein, in der ich jetzt bin."

"Gott hat mir in den letzten zwei Jahren, in denen ich hier bin, gezeigt, wer ich bin. In den Höhen und Tiefen haben mir die Fans und die Universität immer den Rücken gestärkt. Ich komme zurück! Hook 'Em", so der Quarterback der Texas Longhorns weiter.

Ewers galt als sicherer Erstrundenpick und wäre wohl auch recht früh im Draft gepickt worden. Trotzdem entschied er sich gegen die NFL. Gegenüber "ESPN" erklärte er seine Entscheidung: Ein weiteres Jahr mit meinen Teamkollegen und ein weiteres Jahr der Entwicklung mit Coach Sark (Steve Sarkisian; Anm. d. Red.) machte am meisten Sinn. Ich möchte als Führungspersönlichkeit wachsen und mehr Spiele zu gewinnen."

Schon lange gab es Spekulationen darüber, dass sich der 20-Jährige gegen einen Wechsel in die NFL entscheiden könnte. Ewers' Camp deutete ein solches Szenario bereits nach dem Ende der Saison an.