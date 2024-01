Anzeige

Überraschung im College Football: Trainerlegende Nick Saban beendet offenbar seine Karriere als Head Coach.

Demnach habe der 73-Jährige, der seit 2007 an der Universität tätig ist, sein Team am Mittwochnachmittag darüber informiert.

Saban gilt gemeinhin als größter Trainer der College-Geschichte. In seiner Karriere gewann er sieben nationale Titel - einen geteilten Titel im Jahr 2003 mit der Louisiana State University, dazu sechs Meisterschaften mit Alabama.

1990 hatte er seine Trainerkarriere an der University of Toledo begonnen. In den Folgejahren coachte er unter anderem das Team der Michigan State University. Auch in der NFL war Saban tätig - als Defensive Coordinator der Cleveland Browns und später als Head Coach der Miami Dolphins.