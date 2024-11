College Football: 20-jähriger Linebacker stirbt nach Kopfverletzung

Nachdem der 20-Jährige über einen Monat auf der Intensivstation stationiert war, erlag er am Freitag seiner Verletzung, verkündete ein Sprecher der Jefferson County in Alabama.

Im Oktober hatte sich Medrick Burnett Jr. beim College-Football-Spiel zwischen seinen Alabama A&M Bulldogs und den Alabama State Hornets schwer am Kopf verletzt.

Burnett erlitt die Verletzung, als er einen Kickoff-Return der Hornets verteidigte und dabei wohl mit einem anderen Spieler zusammenstieß. Wie der lokale TV-Sender "WSFA 12" berichtet, war Burnett Jr. noch ansprechbar, als er das Spielfeld auf einer Trage verlassen musste. Kurz darauf verschlimmerte sich sein Zustand aber offenbar.

Bereits vor einigen Tagen hatte die Alabama A&M University in einem Statement den 20-Jährigen fälschlicherweise für tot erklärt. Zu diesem Zeitpunkt war der Linebacker allerdings noch am Leben, sodass die Universität die Meldung einige Stunden später wieder zurückzog.

Der gebürtige Kalifornier Burnett war in seiner ersten Saison bei den Alabama A&M Bulldogs, zuvor hatte er eine Saison an der Grambling State University verbracht.