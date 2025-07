Patrick Mahomes ist einer der besten Quarterbacks der NFL-Geschichte. Nun holt er sich Unterstützung beim vermutlich besten Spielmacher der Liga-Geschichte: Tom Brady.

Patrick Mahomes ist noch keine 30 Jahre alt und hat bereits drei Super-Bowl-Titel vorzuweisen.

Es hätten sogar noch zwei mehr sein können - wenn da nicht Tom Brady gewesen wäre.

Der von vielen als GOAT der NFL bezeichnete Brady schlug Patrick Mahomes erst im AFC Championship Game der Saison 2018 mit den Patriots und zwei Jahre später im Super Bowl mit den Buccaneers - um seine Titel sechs und sieben einzutüten.

Wenn es in der jüngeren Vergangenheit einen Quarterback gab, der noch besser als Mahomes war, dann Brady. Und genau von dem will Mahomes jetzt noch mehr lernen.

In einem Interview mit Kay Adams wurde Mahomes auf Bradys Aussagen angesprochen, dass er die Qualität hätte, etwas von Bradys historischem Einfluss auf das Spiel zu wiederholen.

"Dass Tom, ein Typ wie er, das sagt, motiviert mich nur noch mehr. Ich habe in dieser Offseason viel mit Tom gesprochen. Es ist cool, dass er mir Ratschläge geben will. Er muss nicht so sein. Er ist so ein guter Kerl. Ich habe so viel Respekt vor ihm, und ich nehme jeden Rat an, den er mir gibt", sagte Mahomes über sein Verhältnis zu Brady.