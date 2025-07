Im Falle der Chiefs steht dabei der Verbleib in einem renovierten Arrowhead Stadium einem Umzug in ein komplett neues und vollständig überdachtes Stadion, das auch als Austragungsort für den Super Bowl infrage käme, gegenüber.

Für die Kansas City Chiefs steht in den kommenden Monaten die wohl wichtigste Entscheidung der jüngeren Franchise-Geschichte an: Bleiben die Chiefs in Missouri oder ziehen sie ein paar Meilen weiter Richtung Kansas?

Bleiben die Kansas City Chiefs in Missouri oder folgen sie dem Lockruf aus Kansas? Letztgenannter Staat kam den Chiefs nun in einer wichtigen Frage entgegen.

NFL: Chiefs-Präsident von Plänen in Kansas angetan

Präsident Mark Donovan zeigte sich in einem Brief an die Regierung von Kansas, in dem er um den Aufschub der Entscheidung bat, angetan von den dortigen Plänen.

"Wir glauben, dass das Fundament für etwas wirklich Historisches gelegt ist - nicht nur für unser Team, sondern auch für die Zukunft der Wirtschaft und des nationalen Profils des Bundesstaates", schrieb Donovan.

Weiter führte er aus: "Gemeinsam haben wir die Möglichkeit, die National Football League nach Kansas zu bringen, verankert durch ein Weltklasse-Stadion mit Kuppel, ein neues Teamhauptquartier, eine hochmoderne Übungseinrichtung und ein lebendiges, gemischt genutztes Unterhaltungsviertel."

Die Stadt Kansas City in Missouri, in der die Chiefs und die Royals aktuell beheimatet sind, hat ungefähr eine halbe Million Einwohner. Kansas City in Kansas hingegen ist mit rund 150.000 Einwohnern deutlich kleiner. Gemeinsam aber bilden sie die Metropolregion Kansas City, die mehr als zwei Millionen Einwohner umfasst.