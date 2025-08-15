NFL: Zehn Jahre Verbannung! Chargers-Coach für Scouting-Skandal heftig bestraft

Chargers-Coach Jim Harbaugh sieht sich nach einem Skandal am College mit einer saftigen Strafe konfrontiert.

Heftige Strafe gegen Jim Harbaugh!

Der Head Coach der Los Angeles Chargers, der von 2015 bis 2024 an der University of Michigan gecoacht hatte, wird ganze zehn Jahre aus Michigan verbannt.

Die NCAA hat nach einer langwierigen Untersuchung wegen eines möglichen illegalen Scouting-Programms erhebliche Strafen gegen die Universität verhängt.

Demnach wurden "überwältigende Beweise" dafür gefunden, dass zwischen 2021 und 2023 auf unzulässige Art und Weise Scouting betrieben wurde. 2023 hatte Harbaugh mit den Michigan Wolverines die Meisterschaft gewonnen.