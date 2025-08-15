Anzeige
American Football

NFL: Zehn Jahre Verbannung! Chargers-Coach für Scouting-Skandal heftig bestraft

  • Aktualisiert: 18.08.2025
  • 11:06 Uhr
  • ran.de

Chargers-Coach Jim Harbaugh sieht sich nach einem Skandal am College mit einer saftigen Strafe konfrontiert.

Heftige Strafe gegen Jim Harbaugh!

Der Head Coach der Los Angeles Chargers, der von 2015 bis 2024 an der University of Michigan gecoacht hatte, wird ganze zehn Jahre aus Michigan verbannt.

Die NCAA hat nach einer langwierigen Untersuchung wegen eines möglichen illegalen Scouting-Programms erhebliche Strafen gegen die Universität verhängt.

Demnach wurden "überwältigende Beweise" dafür gefunden, dass zwischen 2021 und 2023 auf unzulässige Art und Weise Scouting betrieben wurde. 2023 hatte Harbaugh mit den Michigan Wolverines die Meisterschaft gewonnen.

Jim Harbaugh kassiert Strafe

Während das Team in den kommenden vier Jahren unter Bewährung steht und Geldstrafen entrichten muss, die die Marke von 20 Millionen US-Dollar übersteigen könnten, wird auch der langjährige Cheftrainer selbst bestraft.

So sind ihm in den kommenden zehn Jahren alle sportbezogenen Aktivitäten in Michigan untersagt. Zudem könnte der aktuelle Chargers-Coach in den nächsten zehn Jahren nur mit Genehmigung der NCAA von einem anderen College angestellt werden.

Aktuell geht der 61-Jährige in die zweite Saison seines mit 80 Millionen Dollar dotierten Fünfjahresvertrags.

