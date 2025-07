ELF-Boss fürchtet Spaltung: Streit zwischen Liga und Klub-Allianz hält an

Mit der erst vor der Saison neu eingestiegenen Franchise Nordic Storm hat sich nach Informationen der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) bereits das neunte Team der European Football Alliance (EFA) angeschlossen. Der Verbund, der mit deutlichen Forderungen bezüglich struktureller Reformen, wirtschaftlicher Fairness und Transparenz in Richtung Liga an die Öffentlichkeit gegangen ist, vereint damit mehr als die Hälfte der ELF-Klubs.

Samstag, 26. Juli, 19:50 Uhr: ELF - Raiders Tirol at Madrid Bravos - live auf Joyn , ran.de und in der ran-App

Während sich die finale Phase der Regular Season in der European League of Football (ELF) nähert, drängt sich nicht nur die Frage nach dem fünften Champion der Liga-Geschichte auf. Sondern auch jene, wohin der Weg der ELF überhaupt führt.

ELF in Aufruhr: Spieler-Schlange vor mobilen Toiletten "nervt mich"

Die Kritik der Allianz trifft besonders ELF-Geschäftsführer Zeljko Karajica. Der 54-Jährige gesteht gegenüber der "dpa": "An allen Standorten fehlt Professionalität, auch der Liga fehlt Professionalität – das ist ganz normal. Wir sind gemeinsam innerhalb von fünf Jahren verdammt weit gekommen." Die Kritik aus der EFA wolle er aber nicht so stehen lassen.

Zudem verweist der Hamburger Unternehmer auf die TV-Präsenz der ELF. Natürlich sei aber nicht alles perfekt: "Gleichzeitig müssen einzelne Leute auf Dixi-Toiletten - das ist der Spagat. Glauben Sie mir: Es ist deutlich schwieriger, eine kontinentale Liga zu etablieren als die Dixi-Toiletten wegzubekommen."

Dass sich Bilder eines Spiels in Berlin verbreiteten, auf denen Spieler zu sehen waren, die vor mobilen Toiletten Schlange standen, trifft ihn: "Das ärgert mich, das nervt mich." Zugleich gibt Karajica zu bedenken: "Wir haben in großen Stadien gespielt, waren mit 40.000 Fans auf Schalke, das Finale 2025 findet in der Arena des VfB Stuttgart statt – da gibt es keine Dixi-Toiletten. Wir sind mitten in einer Entwicklung."

Zur Kenntnis musste er auch nehmen, dass durchaus Lob für ELF-Commissioner Patrick Esume ausgeschüttet wurde, sich die Kritik also auf sein Geschäftsfeld zu beschränken scheint. Dazu sagt Karajica: "Patrick Esume und ich sind Partner, wir bilden eine Einheit und stehen immer zusammen. Der sportliche Teil würde nicht funktionieren, wenn der andere Teil nicht funktionieren würde. Wer glaubt, er könne hier einen Keil hineintreiben, der macht sich lächerlich. Das ist absurd."