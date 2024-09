ELF Championship Game zwischen Vienna Vikings und Rhein Fire vor Rekordkulisse auf Schalke

In einer Regenschlacht im Stuttgarter Gazi-Stadion auf der Waldau sicherte sich Rhein Fire dank es späten Comebacks und über die Overtime den Einzug in das Championship Game.

Das Finale der European League of Football steht! Am 22. September ( ab 15:30 Uhr Live auf ProSieben, Joyn, in der ran-App und auf ran.de ) treffen die Vienna Vikings auf Rhein Fire.

Duell der jüngsten beiden ELF-Champions

"Respekt an Surge, sie haben ein fantastisches Spiel gemacht. Es war wirklich hart, aber wir sind ruhig geblieben. Jadrian war ein fantastischer Leader, er wird von Tag zu Tag besser, seit er bei uns ist. Jetzt werden wir alles daransetzen, um erneut den Pokal zu gewinnen. Aber es wird eine schwere Aufgabe, die Vikings spielen eine herausragende Saison. Wir werden gut vorbereitet sein. Es geht immer weiter", sagte Jim Tomsula, Head Coach von Rhein Fire.

Die Vikings hatten einen Tag zuvor das Final-Ticket dank eines 47:31-Sieges gegen die Paris Musketeers gebucht. Allein Vikings-Quarterback Ben Holmes sorgte mit fünf Touchdown-Pässen und einem Lauf in die Endzone für ein wahres Offensiv-Spektakel.

So kommt es also zum Aufeinandertreffen der beiden ELF-Champions der vergangenen beiden Jahre. Titelverteidiger ist Rhein Fire dank des 53:34 über die Surge in Duisburg vor einem Jahr, zwölf Monate zuvor hatten sich die Vikings durch ein 27:15 über die Hamburg Sea Devils in Klagenfurt die Krone aufgesetzt.

"Die Semi-Finals waren schon sensationell, zwei spannende Spiele mit großartiger Atmosphäre – und das werden wir in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen noch einmal toppen. Mehr als 35.000 Tickets sind schon verkauft, es wird das Rekordspiel in der Geschichte der ELF und eine Football-Party, die niemand verpassen sollte, der diesen Sport liebt. Es wird ein Highlight in der Historie des Footballs in Europa", wurde Zeljko Karajica, Geschäftsführer der European League of Football, in der offiziellen ELF-Pressemitteilung zitiert.

ELF-Finale 2024: Rhein Fire vs. Vienna Vikings - Kostenlos im Free-TV und Livestream