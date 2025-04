Ein neues Führungsduo soll den Cologne Centurions zu neuen Erfolgen und einer größeren Bekanntheit verhelfen. Zur Spitze zählt künftig auch ein Unternehmer aus der Musikbranche.

Die Cologne Centurions gehen mit einer neuen Führungsriege in ihre fünfte Saison der European League of Football (ELF). Der deutschlandweit bekannte Unternehmer Kevin Tewe agiert künftig als Chief of Brand und Co-Owner neben Senad Mecavica.

Der deutschlandweit bekannte Unternehmer hat sich als Gründer und Geschäftsführer der Agentur "ALL IN: Creator Economy: Unlocked!" einen Namen gemacht und zahlreiche Karrieren im Musik- und Entertainmentbereich mitgestaltet. Sein Fokus bei den Kölnern liegt auf Professionalisierung, nachhaltigem Wachstum und emotionaler Fanbindung.

"Ich sehe in diesem Projekt enormes Potenzial und möchte mit meiner Erfahrung dazu beitragen, dass wir die Organisation auf das nächste Level heben", wird Tewe in der Mitteilung des Klubs zitiert: "Es geht nicht nur um Football, sondern darum, Menschen zu begeistern und die Marke Centurions in Köln und darüber hinaus weiter zu verankern."

Er soll sein Netzwerk nutzen, um neue Partnerschaften zu knüpfen, Events zu gestalten und die Sichtbarkeit der Centurions in der Region weiter auszubauen. Ziel ist es, die Marke nachhaltig zu stärken.