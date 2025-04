Nach einer ernüchternden Saison 2024 haben sich die Frankfurt Galaxy für die kommende Spielzeit etwas Besonderes ausgedacht.

Die vergangene Saison in der European League of Football verlief für die Frankfurt Galaxy alles andere als optimal. Das Team wurde nur Efter und verpasste eine Teilnahme an den Playoffs deutlich.

In der kommenden Spielzeit will die Truppe zu alter Stärke zurückfinden und hat das Motto "Galaxy Reloaded" ausgerufen. Um dem auch gerrecht zu werden, haben die Verantwortlichen einen besonderen Ansatz gewählt.

So soll im Logo und in der visuellen Identität zukünftig Orange enthalten sein. Dies ist derweil keine Neuerung, sondern vielmehr eine Rückkehr. Die Farbe steht für Energie, Schwung und Leidenschaft und war bereits Teil der Aufmachung, als die Galaxy einst in der NFL Europe erfolgreich waren.

"Diese Rückkehr ist mehr als nur ein visuelles Rebranding - es ist ein kühnes Bekenntnis zum Erbe, zum lokalen Stolz und zur kontinuierlichen Weiterentwicklung einer der traditionsreichsten Football-Franchises Europas", heißt es dazu in der Erklärung.