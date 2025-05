ELF: Ex-FC-Bayern-Spieler wird Kicker in der European League of Football bei den Vienna Vikings

Maierhofer berichtet über sein Training auf dem Weg dorthin: "Die Trainingseinheiten mit dem ehemaligen NFL-Kicker Giorgio Tavecchio waren fordernd. Bei strömenden Regen haben wir an meiner Technik gefeilt. Aber das hat das Ziel nur noch klarer werden lassen: Ich will mit den Vikings 2025 das Finale erreichen und im Stadion des VfB Stuttgart vor 50.000 Football-Fans im Championship Game spielen."

Das gab die Franchise am Montagabend in einer Pressemitteilung selbst bekannt. Darin heißt es: "Sehr schnell war uns klar, dass Stefan genau der Richtige ist. Das entsprechende Talent war gegeben, und er lebt die für uns typische Vikings Fighting Mentality: Höchst professionell und highly Competitive."

Maierhofer: "Alles auf Erfolg und Respekt ausgerichtet"

Über seine Entscheidung wird er in der Mitteilung wiefolgt zitiert: "Ab Minute Eins bei den Vikings war mir klar, hier will ich hin. Das ist ein Team, das vom Owner bis zum Equipment Manager mit einer Stimme spricht. Das hat mich beeindruckt, alles ist auf Erfolg und Respekt ausgerichtet."

Das erste Spiel soll für den "Major" am 7. Juni im Heimspiel gegen die Raders Tirol anstehen.

Die Vienna Vikings starten am kommenden Sonntag in ihre vierte ELF-Saison. In der vergangenen Saison gewannen sie ihre Conference, sowie die Vizemeisterschaft der Liga. 2022 waren sie Champion. Seit dem Bestehen der Franchise hat das Team einen Overall Record von 37-4.