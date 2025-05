Seit langer Zeit steht fest, dass die Los Angeles Chargers eines ihrer Heimspiele in Brasilien austragen werden. Dabei strebt die NFL einen Rekord an - und setzt auf eine "neue" Übertragungsform.

Nachdem das Duell der Green Bay Packers gegen die Philadelphia Eagles in der vergangenen Saison den Startschuss der internationalen Spiele in Brasilien markierte, kehrt die NFL auch in der kommenden Saison nach Sao Paulo zurück.

Am Dienstag hat die NFL ihre internationalen Spiele bekanntgeben und den mit Heimspielrecht versehenen Teams einen Gegner zugewiesen.

Dabei bestätigten sie, dass die Los Angeles Chargers als Heimteam für das Freitagabendspiel in Woche eins am 5. September in der Corinthians Arena fungieren werden. Laut verschiedener Leaks sollen die Kansas City Chiefs der Gegner der "Bolts" werden.