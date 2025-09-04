Anzeige

Anzeige

Anzeige

Top-Sport. Top-Entertainment. Zum ersten Mal steigt bei einem ELF-Finale eine spektakuläre Halbzeit-Show - mit Hip-Hop-Legenden. "Die Fantastischen Vier" drehen in der Cannstatter Kurve auf. Auch vor dem Kick-off gibt es einen stimmstarken Auftritt: "The Voice of Germany"-Talent Vasco José Mano singt live die deutsche Nationalhymne vor über 30.000 Zuschauern im Stadion. Vikings-Coach Calaycay nach Finaleinzug: "Wir sind noch nicht fertig"

ELF-Halbfinale: Surge schlagen Munich Ravens erreichen Championship Game ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "Die Play-Offs zeigen: Die ELF kann sehr stark und populär sein. Der Zuschauerzuspruch steigt dieses Jahr konstant an. Beim Championship Game 2025 in Stuttgart werden wir den nächsten Schritt erleben. Die Premiere einer Halbzeit-Show - und dann auch noch mit den 'Fantastischen Vier' - verspricht bestes Entertainment. Und das 'Finale dahoim' Stuttgart gegen Wien wird großer Sport und hoch spannend." Auch für die Saison 2026 plane P7S1 weiter mit der ELF: "ranFootball lebt auch nächste Saison auf unseren Plattformen mit der ELF. " "ran"-Moderator Christoph "Icke" Dommisch freut sich auf das sportliche Spektakel: "Die beste Offensive trifft auf die beste Defensive der Liga. Das wird ein Schachspiel. Wer in diesem Spiel als letztes den Ball in den Händen hat, wird es gewinnen."

Anzeige