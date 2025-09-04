Anzeige
ELF live auf ProSieben, Prosieben MAXX, Joyn und ran.de

ELF-Finale live: Stuttgart Surge vs. Vienna Vikings – Icke prophezeit spannendes Endspiel

  • Aktualisiert: 04.09.2025
  • 21:44 Uhr
  • ran.de

Wer holt sich Europas Football-Krone? ProSieben und Joyn zeigen das ELF-Finale am Sonntag live. In der Halbzeit-Show treten die "Fanta4" auf.

Showdown in der European League of Football (ELF). Beim Championship Game 2025 am Sonntag (ab 14:30 Uhr live auf Joyn, ProSieben, auf ran.de und in der ran-App) stehen sich die beiden besten Football-Teams Europas gegenüber. Die Vienna Vikings kämpfen gegen Stuttgart Surge um die europäische Football-Krone.

ProSieben und Joyn zeigen das große ELF-Finale aus der Stuttgarter MHP Arena live ab 14:30 Uhr. Am "ran"-Mikro: Moderator Christoph "Icke" Dommisch und Kommentator Mattis Oberbach. An ihrer Seite als Experten: Lorenz Regler und Andreas Nommensen.

European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienna Vikings, 22.09.2024 Jadrian Clark(Rhein Fire) gewinnt den Cup und wird MVP - European League of Football Finale - Rhein Fire gegen Vienn...

Die ELF LIVE und kostenlos auf Joyn!

Pro Spieltag gibt's drei Spiele der ELF kostenlos auf Joyn im Livestream zu sehen.

Top-Sport. Top-Entertainment. Zum ersten Mal steigt bei einem ELF-Finale eine spektakuläre Halbzeit-Show - mit Hip-Hop-Legenden. "Die Fantastischen Vier" drehen in der Cannstatter Kurve auf.

Auch vor dem Kick-off gibt es einen stimmstarken Auftritt: "The Voice of Germany"-Talent Vasco José Mano singt live die deutsche Nationalhymne vor über 30.000 Zuschauern im Stadion.

ProSiebenSat.1-Sportchef Gernot Bauer: "Die Play-Offs zeigen: Die ELF kann sehr stark und populär sein. Der Zuschauerzuspruch steigt dieses Jahr konstant an. Beim Championship Game 2025 in Stuttgart werden wir den nächsten Schritt erleben. Die Premiere einer Halbzeit-Show - und dann auch noch mit den 'Fantastischen Vier' - verspricht bestes Entertainment. Und das 'Finale dahoim' Stuttgart gegen Wien wird großer Sport und hoch spannend."

Auch für die Saison 2026 plane P7S1 weiter mit der ELF: "ranFootball lebt auch nächste Saison auf unseren Plattformen mit der ELF. "

"ran"-Moderator Christoph "Icke" Dommisch freut sich auf das sportliche Spektakel: "Die beste Offensive trifft auf die beste Defensive der Liga. Das wird ein Schachspiel. Wer in diesem Spiel als letztes den Ball in den Händen hat, wird es gewinnen."

ELF-Finale live: Ickes Einschätzungen...

...zum Finale:
"Deutschland gegen Österreich, Stuttgart gegen Wien im Kampf um die Krone im europäischen Football. Am Sonntag treffen in Stuttgart zwei fantastische Football-Teams aufeinander und mir ist heute nicht klar, wer als Favorit in dieses Spiel geht. Die Stuttgarter Defense peaked zur richtigen Zeit und ist die beste der ELF. Bei Wien gibt es eine Hand voll Spieler in der Offensive, die das Spiel alleine entscheiden können. Wer in diesem Spiel als letztes den Ball in den Händen hat, wird es gewinnen. Wir können uns auf einen Football-Festtag freuen!

...zu Stuttgart Surge:
"Der Traum vom 'Finale dahoim' für Stuttgart Surge ist wahr geworden. Der Kern des Teams um Quarterback Reilly Hennessy und Coach Jordan Neuman jagt seit drei Jahren dem Titel in der ELF hinterher. Dabei setzte es zwei Niederlagen gegen den späteren Champion. Am Sonntag geht Stuttgart mit vielen Emotionen und Selbstbewusstsein in dieses Finale. Es wird tränenreich, egal ob Sieg oder Niederlage, da bin ich mir sicher."

...zu den Vienna Vikings:
"Der Erfolg hat System in Wien. Die dritte Finalteilnahme in vier Jahren ELF-Zugehörigkeit sprechen für sich. Die Offensive der Österreicher um Quarterback Ben Holmes ist die talentierteste der Liga und die absolute Stärke des Teams. Auf der Gegenseite kommt mit Stuttgart die beste Defensive auf den Rasen. Das wird ein Schachspiel, bei dem Stärke auf Stärke trifft. Ich kann's kaum erwarten zu erfahren, wer in diesem Finale gewinnt."

