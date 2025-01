ELF-Finale: Schon 10.000 Tickets für Championship Game in Stuttgart verkauft

Schon vier Monate vor dem Kickoff in die Saison 2025 wurde im Vorverkauf für das Championship Game am 7. September in der MHP Arena des deutschen Fußball-Vizemeisters VfB Stuttgart die Marke von 10.000 Tickets durchbrochen. Die ELF ist auf Rekordjagd.

Auf dem Weg zum größten Spiel in der Historie des europäischen Footballs hat die European League of Football einen Meilenstein gesetzt.

Die Saison 2025 der European League of Football ist noch nicht gestartet, dennoch wirft das Finale seine Schatten voraus. Für das Endspiel in Stuttgart sind bereits über 10.000 Tickets verkauft.

Rekord aus Frankfurt steht bis heute

Die bisherige Bestmarke in der European League of Football wurde beim zurückliegenden Championship Game zwischen Rhein Fire und den Vienna Vikings in Gelsenkirchen aufgestellt, 41.364 Zuschauer verfolgten das Duell in der Arena des FC Schalke 04.

"Es packt mich noch immer, wenn ich an die Stimmung rund um das Finale in Gelsenkirchen denke. Das war ein Feiertag für den Football in Europa mit herausragendem Sport auf dem Rasen und einer richtig geilen Atmosphäre auf den Tribünen."

Weiter: "Wir sind motiviert und glauben fest daran, dass wir das gemeinsam mit der Football-Community in diesem Jahr in Stuttgart noch einmal toppen können. Das Championship Game in der MHP Arena sollte sich kein Fan des besten Sports der Welt entgehen lassen", sagt ELF-Commissioner Patrick Esume.

Die ELF-Saison 2025 startet am 17. Mai.