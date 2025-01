Die ELF-Franchise Paris Musketeers haben mit Jack Del Rio den neuen Head Coach für die Saison 2025 präsentiert.

Die Paris Musketeers werden künftig von Jack Del Rio trainiert.

Am Freitag gab die ELF-Franchise aus der französischen Hauptstadt die Verpflichtung des 61-Jährigen als neuen Head Coach für die Saison 2025 bekannt.

"Wir freuen uns unglaublich, Coach Del Rio in Paris begrüßen zu dürfen. Sein Engagement für Spitzenleistungen und seine Leidenschaft, das Spiel zu lehren, werden auf dem Ton und der Kultur aufbauen, die unser erster Coach, Marc Mattioli, vorgegeben hat. Wir könnten nicht aufgeregter sein, ihn in der Musketeers-Familie willkommen zu heißen und unsere Erfolgstradition weiter auszubauen", wird Musketeers-CEO John McKeon in einer Pressemitteilung zitiert.