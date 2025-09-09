Die Franchises der EFA wollen ab der Saison 2026 nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen.

Wie die elf abtrünnigen Franchises der neuen Organisation EFA am Dienstag mitteilten, werden sie 2026 nicht mehr am Spielbetrieb der ELF teilnehmen.

"Die European Football Alliance (EFA) hat nach einer eingehenden und gründlichen internen Überprüfung bestätigt, dass ihre Teams ab der Saison 2026 nicht mehr an der European League of Football (ELF) teilnehmen werden. Diese Entscheidung spiegelt wider, was die Allianz für die langfristige Gesundheit, Stabilität und das Wachstum des American Football in Europa für das Beste hält", heißt es.

Der EFA haben sich inzwischen elf Franchises angeschlossen: Rhein Fire, Paris Musketeers, Madrid Bravos, Vienna Vikings, Tirol Raiders, Frankfurt Galaxy, Wroclaw Panthers, Prague Lions, Nordic Storm, Berlin Thunder und der frischgebackene ELF-Champion Stuttgart Surge.