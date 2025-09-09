American Football
ELF: Franchises der EFA wollen 2026 nicht antreten
Die Franchises der EFA wollen ab der Saison 2026 nicht mehr am Spielbetrieb teilnehmen.
Wie die elf abtrünnigen Franchises der neuen Organisation EFA am Dienstag mitteilten, werden sie 2026 nicht mehr am Spielbetrieb der ELF teilnehmen.
"Die European Football Alliance (EFA) hat nach einer eingehenden und gründlichen internen Überprüfung bestätigt, dass ihre Teams ab der Saison 2026 nicht mehr an der European League of Football (ELF) teilnehmen werden. Diese Entscheidung spiegelt wider, was die Allianz für die langfristige Gesundheit, Stabilität und das Wachstum des American Football in Europa für das Beste hält", heißt es.
Der EFA haben sich inzwischen elf Franchises angeschlossen: Rhein Fire, Paris Musketeers, Madrid Bravos, Vienna Vikings, Tirol Raiders, Frankfurt Galaxy, Wroclaw Panthers, Prague Lions, Nordic Storm, Berlin Thunder und der frischgebackene ELF-Champion Stuttgart Surge.
EFA will NFL-Modell kopieren
"Die finanzielle Instabilität, mangelnde Transparenz und Vertragsverletzungen der ELF werden als unvereinbar mit der Vision der EFA von einer Liga angesehen, in der die Vereine echte Partner sowohl in der Führung als auch in der Aufteilung der Einnahmen sind", teilte die Organisation mit.
Die Allianz betont, dass die europäischen Fans, Spieler, Trainer und Investoren "eine Struktur verdienen, die Integrität, Transparenz und Nachhaltigkeit gewährleistet", so die EFA weiter.
Die EFA habe es sich zum Ziel gesetzt, "in Zusammenarbeit mit führenden europäischen Franchises ein modernes Eigentums- und Führungsmodell nach dem Vorbild der NFL aufzubauen", kündigte die Organisation an und versicherte, dass es 2026 einen professionellen Spielbetrieb in Europa geben werde.