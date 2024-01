ELF kündigt "International Game"  an

Geschäftsführer Zeljko Karajica ergänzte: "Der Enthusiasmus außerhalb unseres Heimmarktes für die European League of Football und den Sport ist deutlich spürbar. Unsere Vision ist es, eine Liga mit 24 Teams in ganz Europa zu präsentieren. Diesem Ziel kommen wir ein großes Stück näher."

Die European League of Football hat große Pläne. 2024 wird die Liga zum ersten Mal in ihrer Geschichte ein "International Game" austragen.

Die beste europäische Football-Liga geht 2024 in ihre vierte Saison und wird noch internationaler. Insgesamt gehen ab Ende Mai 17 Mannschaften aus neun Ländern auf Titeljagd. Das Championship-Game findet am 22. September in Gelsenkirchen, in der VELTINS-Arena von Fußball-Zweitligist Schalke 04, statt.

Als Titelverteidiger geht Rhein Fire in die neue Spielzeit.