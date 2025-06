Wer schafft es in die Endrunde, wer enttäuscht – und wer wird zum neuen Star der Liga?

Mit 17 Mannschaften aus ganz Europa ist die ELF so international wie nie zuvor. Neben etablierten Namen wie Rhein Fire und den Vienna Vikings mischt mit Nordic Storm auch eine neue Franchise mit.

Nach dem Erfolg der vergangenen Spielzeiten verspricht auch die neue Saison der European League of Football wieder Spannung, Action und Football auf Topniveau – und das quer durch Europa.

Das Wichtigste in Kürze

Sonntag, 22. Juni, 16:15 Uhr: Cologne Centurions at Stuttgart Surge - live auf Joyn , ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App

Sonntag, 22. Juni, 12:45 Uhr: Prague Lions at Hamburg Sea Devils - live auf Joyn , ProSieben MAXX, ran.de und in der ran-App.

Samstag, 21. Juni, 17:50 Uhr: Rhein Fire at Vienna Vikings - live auf Joyn , ran.de und in der ran-App.

Die neue Saison der European League of Football beginnt am 17. Mai 2025.

Das Finale der ELF-Spielzeit 2025 findet am 7. September 2025 in Stuttgart statt.

ELF 2025: Welche Partien werden im Livestream gezeigt?

Pro Spieltag werden drei Duelle kostenlos im Livestream auf Joyn, ran.de und in der ran-App zu sehen sein. Eines am Samstag, zwei weitere am Sonntag.

Sämtliche ELF-Spiele dieser Saison kannst du dir über Joyn+ anschauen.