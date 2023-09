ELF: Munich Ravens trennen sich von Head Coach und Defensive Coordinator

6. Berlin Thunder (letzte Woche: 8.) Berlin hat es in Jahr 3 endlich zum ersten Mal in die Playoffs geschafft. Das und der wichtige Sieg gegen den Erzrivalen Hamburg am letzten Spieltag machen die Saison bereits zum Erfolg. Das Prunkstück des Teams bleibt wie in den vergangenen Jahren die Defense um Kyle Kitchens, der mit 15 Sacks zum dritten Mal in Folge zum Defensive Player of the Year gewählt werden könnte. © IMAGO/Eibner