ELF: Spielplan für die Saison 2025 veröffentlicht

Die ELF hat den Spielplan für die kommende Saison enthüllt. Titelvertediger Rhein Fire eröffnet die Saison mit einem Knaller.

Die fünfte Spielzeit der European League of Football steht an! 148 Tage vor Beginn der Saison 2025 hat die ELF den Spielplan für die Regular Season bekannt gegeben.

Los geht's mit dem ersten Spieltag am 17. Mai. Titelverteidiger Rhein Fire startet in Week 1 mit dem Kracher gegen Halbfinalist Paris Musketeers in die Saison. Die neue Franchise Nordic Storm wird auswärts gegen die Helvetic Mercenaries ihr Debüt in der ELF feiern.

In Woche 3 steht dann schon die Neuauflage des Championship Games aus der vergangenen Saison an, wenn die Rhein Fire am 1. Juni auf die Vienna Vikings treffen.

Am 7. September wird das Championship Game 2025 in der MHP Arena in Stuttgart steigen. Die Saison wird natürlich wieder LIVE auf ProSieben MAXX, Joyn und ran.de übertragen!