ELF: Playoff-Szenarien für Woche 14

7. Munich Ravens (letzte Woche: 7.) Best Of The Rest, das sind die Ravens in ihrer ersten ELF-Saison. 50 Punkte gegen die Seamen und das dreiköpfige Monster Jeffries, Castle und Oyewo hat wie üblich mit sieben Touchdowns den Sieg zu verantworten. Jetzt gibt’s zum Saisonabschluss noch ein Heimspiel gegen Barcelona – man kann also auf eine 7-5 Bilanz am Ende schielen. Behält man seine Starspieler und wird zum "Buyer" in der Offseason? Oder ergeht es den Münchnern wie Barcelona vergangenes Jahr und man wird zum "Seller" und startet erneut bei null? © IMAGO/Eibner