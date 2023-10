Auch ELF-Commissioner Patrick Esume freut sich: "Es ist unser Traum und unser Ziel, in Gelsenkirchen das größte Spiel in der Geschichte des europäischen Footballs zu erleben."

Im kommenden Jahr steigt der Saison-Höhepunkt am 22. September in der Veltins Arena des Fußball-Klubs Schalke 04.

Hinter der European League of Football (ELF) liegt eine Saison voller Rekorde. Hinsichtlich der Zuschauerzahlen in den Stadien, aber auch bei der Reichweite in den sozialen Medien.

Die European League of Football will mit ihrem Championship Game 2024 auf Schalke Geschichte schreiben. Der Vorverkauf läuft bestens an.

ELF will Zuschauerrekord der NFL Europe knacken

Den Zuschauerrekord hält bislang das letzte Endspiel der NFL Europe: Beim World Bowl XV waren am 23. Juni 2007 sagenhafte 48.125 Zuschauer in der damaligen Commerzbank-Arena in Frankfurt am Main dabei, als die Hamburg Sea Devils die Frankfurt Galaxy mit 37:28 bezwangen.

Der ELF-Rekord steht bislang bei 32.500 Zuschauern – aufgestellt in Week 2 der abgelaufenen Spielzeit. Am 11. Juni empfingen die Sea Devils den späteren Titelträger Rhein Fire im Volksparkstadion des Fußball-Klubs Hamburger SV vor 32.500 Fans. Die Rheinländer setzten sich mit 27:22 durch.

Beim Finale in Duisburg am 24. September waren in der Schauinsland-Reisen-Arena 31.500 Zuschauer dabei, als Rhein Fire seine perfekte Saison mit dem 53:34 gegen Stuttgart Surge krönte.

2024 werden erneut 17 Teams am Start sein. Neu dabei sind die Madrid Bravos, die mit finanziellen Problemen kämpfenden Leipzig Kings kehren derweil frühestens 2025 in die Liga zurück.